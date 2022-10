B2B sector gebruikt vaker e-commerce, maar aandeel online gekochte kleding daalt

Bedrijven kopen in toenemende mate online, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde B2B E-commerce Markt Monitor 2022, een onderzoek naar het gedrag en de voorkeuren van zakelijke online bestellers, uitgevoerd door Ipsos in opdracht van Currence, De Nieuwe Zaak, Intershop, PostNL en Thuiswinkel.org.

Het afgelopen jaar bestelde negentig procent van de zakelijke kopers online. Het aantal zakelijke e-commerce bestellingen groeide met gemiddeld dertien procent (bij grote bedrijven was er zelfs sprake van een groei van 47 procent). De verwachting van de zakelijke kopers is dat over vijf jaar gemiddeld 75 procent van alle bedrijfs aankopen online gedaan wordt.

Kleding en schoeisel werd volgens het onderzoek dit jaar minder vaak online besteld dan vorig jaar. Zo is 71 procent van de door bedrijven aangekochte kleding en schoeisel online besteld, tegenover 74 procent vorig jaar. Daarbij was 15 procent zowel on- als offline aangekocht en 15 procent offline.

Zakelijke bestellers zien bij het doen van online aankopen andere voordelen dan consumenten. Zo is voor zakelijke bestellers de tijdsbesparing en daarmee een efficiënte bestelling en verzending het belangrijkst, terwijl consumenten meer belang hechten aan gemak tijdens de bestelling, keuzemogelijkheden en prijs. De specifieke bezorg wensen verschillen per B2B branch, zo licht Marlene ten Ham, directeur van Thuiswinkel.org toe: “ bestellers in de handel en zorg vinden een snelle levering belangrijk, terwijl bezorging op een specifiek tijdstip belangrijker is voor de zakelijke dienstverlening.”