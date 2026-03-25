Ba&sh zet herstel door: overschrijdt 300 miljoen euro aan omzet

Na twee uitdagende boekjaren is Ba&sh teruggekeerd naar een tastbaar groeitraject. Het Franse premium ready-to-wear merk overschreed in 2025 opnieuw de 300 miljoen euro omzet, met een like-for-like stijging van 9 procent, volgens gegevens van de groep. In Frankrijk bedroeg de groei 11 procent, wat een sneller dan verwacht herstel bevestigt.

Deze terugkeer boven de drempel van 300 miljoen euro komt op een moment dat het management aanvankelijk een omzetniveau van ongeveer 280 miljoen euro voor ogen had als onderdeel van zijn plan “New Beginnings”. Het verschil tussen het doel en het daadwerkelijke resultaat illustreert een hernieuwde versnelling van de vraag, ondanks een uitdagende omgeving voor de hele sector.

Een herstel gedreven door een terugkeer naar de basis

Het herstel van Ba&sh is voornamelijk onderdeel van een duidelijke strategische heroriëntatie. Zoals benadrukt door de financiële directie van de groep in een verklaring aan BFM Business, heeft het merk zich opnieuw gericht op zijn heritage-codes na een periode waarin de identiteit tussen 2023 en 2024 was verwaterd.

Deze herpositionering heeft geleid tot het stroomlijnen van collecties en het opnieuw benadrukken van iconische producten — soepelvallende jurken, gestructureerde jasjes en denim — die oorspronkelijk de aantrekkingskracht van het merk hebben opgebouwd.

Deze strategie maakt deel uit van een bredere trend in het premiumsegment. In een selectievere consumentenomgeving wordt de helderheid van het aanbod een prestatie-indicator. In tegenstelling tot cycli van hypervernieuwing, komen stilistische duidelijkheid en consistentie in de collectie naar voren als geruststellende factoren voor de klant.

Een productgroeimotor: uitbreiding naar accessoires

Naast de heroriëntatie heeft Ba&sh een tweede belangrijke hefboom geactiveerd: de ontwikkeling van categorieën met een hogere marginale bijdrage. Accessoires — met name tassen en sieraden — noteerden in 2025 een groei van 20 procent, volgens informatie van de groep.

Deze dynamiek dient een tweeledig doel. Enerzijds bieden deze categorieën doorgaans hogere winstmarges dan ready-to-wear. Anderzijds vormen ze een toegankelijker instappunt in de wereld van het merk, wat het aantrekken van nieuwe klanten vergemakkelijkt.

Deze productherpositionering gaat gepaard met een uitbreiding van het klantenbestand. Het merk meldt dat het zijn aantrekkingskracht op de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar heeft versterkt, een strategisch segment in een markt waar de kosten voor klantenwerving voortdurend stijgen. Deze gedeeltelijke verjonging van de klantenkring is een belangrijke indicator voor het vermogen van het merk om zijn groeicyclus te vernieuwen.

Netwerkrationalisatie en geografische heroriëntatie

Het herstel van Ba&sh is ook gebaseerd op operationele beslissingen. Het merk heeft ongeveer 50 verkooppunten gesloten in zijn drie belangrijkste regio's (Europa, Azië en de Verenigde Staten) als onderdeel van een rationalisatie van het winkelnetwerk.

Het doel is tweeledig: de productiviteit van het netwerk verbeteren en investeringen richten op locaties met een hoger potentieel. Europa, dat goed is voor ongeveer 70 procent van de omzet, is daarmee de kern van de ontwikkelingsstrategie geworden.

In lijn met deze logica geeft Ba&sh nu de voorkeur aan grotere, hoogwaardigere boetiekformats, inclusief de aangekondigde opening van een flagshipstore in Parijs aan de Rive Gauche. Deze keuze weerspiegelt een verschuiving naar een meer ervaringsgerichte retailbenadering, in lijn met de verwachtingen van het premiumsegment.

Digital als belangrijke groeimotor

Het digitale kanaal is momenteel goed voor ongeveer 25 procent van de omzet van Ba&sh, met als doel dit op middellange termijn te verhogen naar 28 procent, aldus het management. Deze groei zal met name worden gestimuleerd door een vernieuwing van het e-commerceplatform.

In een markt waar omnichannel de norm wordt, is digital niet langer slechts een extra verkoopkanaal. Het speelt een centrale rol in klantenwerving, -inzicht en -loyaliteit. Het vermogen om fysieke en digitale retail effectief te integreren, is nu een belangrijke bepalende factor voor prestaties. Deze herbalancering vindt plaats in een context waarin premium merken te maken hebben met een dubbele druk: enerzijds de opkomst van digitale pure-players zoals Sézane of Balzac Paris, en anderzijds de concurrentie van gevestigde groepen in het toegankelijke luxesegment.

Herpositionering in een selectievere markt

Het herstel van Ba&sh vindt plaats in een omgeving die wordt gekenmerkt door veranderend koopgedrag. Zoals opgemerkt in verschillende brancheanalyses, met name die van WWD, maken consumenten meer weloverwogen bestedingskeuzes. Ze kopen minder, maar geven de voorkeur aan stukken die als duurzamer of van hogere kwaliteit worden beschouwd.

In deze context vereist de prijspositionering — doorgaans tussen 250 en 450 euro per item voor dit segment — een duidelijke waardepropositie. Merken kunnen niet langer alleen op hun imago vertrouwen; ze moeten de relevantie van hun productaanbod aantonen.

Tegelijkertijd herdefiniëren de opkomst van tweedehandsmode en circulaire modellen de consumptiepatronen. Zoals benadrukt in verschillende branchestudies, beïnvloeden deze nieuwe gewoonten direct de aankoopfrequentie en de perceptie van waarde.

Een nieuwe cyclus, nog onder voorbehoud

De terugkeer naar groei van Ba&sh markeert het begin van een nieuwe cyclus, maar deze blijft afhankelijk van verschillende factoren. Stabilisatie van het productaanbod, operationele discipline en het vermogen om een constante aantrekkingskracht te behouden, zullen cruciaal zijn om dit herstel op de lange termijn te bestendigen.

In bredere zin illustreert de casus van Ba&sh een dynamiek die in het hele premiumsegment waarneembaar is. In een meer beperkte markt is prestatie minder afhankelijk van expansie en meer van precisie — precisie in het aanbod, de positionering en de uitvoering.

Door opnieuw de drempel van 300 miljoen euro te overschrijden, geeft het merk een positief signaal af. De uitdaging is nu om dit herstel om te zetten in een duurzaam traject, in een omgeving waar groei verdiend moet worden in plaats van afgedwongen.