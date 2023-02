Babykledingmarkt 290 miljard dollar waard tegen 2030

Een nieuw rapport van Data Bridge Market Research voorspelt dat de markt voor babykleding tegen 2030 naar verwachting 291,76 miljard dollar waard zal zijn.

In 2022 werd de babykledingmarkt gewaardeerd op 174,97 miljard dollar, wat betekent dat als de voorspelde waardering wordt gehaald, de sector tussen 2023 en 2030 ieder jaar ruim 6 procent groeit.

Voor het rapport keken de onderzoekers naar verschillende marktinzichten en geïntegreerde analyses van prijzen, productie, consumptie en consumentengedrag. Onder babykleding worden verschillende gradaties van gerelateerde producten gerekend zoals nachtkleding, jasjes, binnenkleding en accessoires.

Data Bridge signaleert een belangrijke verschuiving als gevolg van het veranderende gedrag van de ouders. Volgens het onderzoek richten ouders zich op "gemakkelijke babykleding, design en stijl" in overeenstemming met actuele modetrends.

Het rapport voegt eraan toe dat deze consumententrends naar verwachting "het bereik van verschillende varianten van babykleding in de komende jaren aanzienlijk zullen vergroten", aangezien ouders zich meer richten op de aankoop van artikelen die comfort bieden en hun omgeving flexibeler maken. Hierdoor zullen de uitgaven aan babyproducten verder stijgen.

H&M newborn and baby ranges. Image: H&M Group

Data Bridge noemt ook de belangrijkste spelers op de markt, dat zijn volgens het onderzoeksbureau de Amerikaanse merken Carter's, Nike, The Children's Place, Hanesbrands, Ralph Lauren en Royal Apparel, de Zweedse H&M Group, het Indiase Daisy Apparel, Sudarshaan Impex en Bryden en het Duitse Ermantextile.

Dit wordt weerspiegeld in de onderzoeksresultaten met betrekking tot de geografische gebieden die volgens het rapport de markt domineren, waarbij Noord-Amerika als grootste uit de bus kwam. Naast het groeiende bewustzijn voor veiligheid in de regio, verhogen de bovengenoemde marktspelers de groeisnelheid van de babymarkt.

Zuidoost-Azië is de tweede regio die het snelst ontwikkelt tijdens de prognoseperiode, vooral vanwege het hoge aantal geboorten in landen in het gebied.