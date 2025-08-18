Balr. overgenomen door bedrijf uit Dubai

Nederlands lifestylemerk Balr. zal toch nog een nieuw hoofdstuk schrijven. Het merk is namelijk overgenomen door Sumwon Studios uit Dubai, zo blijkt uit een persbericht. Hoeveel geld gemoeid is met de overname is niet bekend.

Sumwon Studios zal het merk herlanceren. “Balr. heeft het soort DNA dat je niet kunt maken. Het is authentic, ambitieus en heeft een plek in de sportwereld”, aldus Nitin Passi, CEO en oprichter van Sumwon Studios. “We zien een kans om Balr. te herpositioneren op het kruispunt van voetbal, mode en lifestyle. Hernieuwd met nieuwe energie, samenwerkingen en een wereldwijd bereik.

Sumwon Studios heeft diverse licenties van merken zoals Missguided en Sumwon. “ We bouwen een next-gen modegroep en Balr. is de perfecte match voor wat we bouwen.” Het bedrijf geeft aan dat er nog meerdere merken en licenties toegevoegd zullen worden aan het bedrijf.

Oprichter modemerk Missguided neemt Balr. over

Sumwon Studios is nog relatief nieuw. Het bedrijf is in 2023 opgericht door Nitin Passi, de oprichter van modemerk Missguided. Sumwon Studios bestaat pas drie jaar, maar is naar eigen zeggen op weg om een omzetgrens van 1 miljard dollar te overstijgen dit jaar. Een opmerkelijk feit is dat Shein een van de strategische investeerders is. Wie verder in de geschiedenis van Sumwon Studios duikt ziet dat het bedrijf een joint venture is tussen Shein en Passi. “De overname van Balr. past bij Sumwon Studios’ strategie om merken te kopen, bouwen en op te schalen die in het midden van popcultuur zich bevinden, gedreven door een direct-to-consumer model, digitale storytelling en een eersteklas infrastructuur.”

Balr. is in 2013 opgericht door voetballers Demy de Zeeuw, Juul Manders en Ralph de Geus. Op een later moment stappen voetballers Gregory van der Wiel en Eljero Elia in. Het merk positioneert zichzelf als een luxe lifestyle merk en haalt inspiratie uit de wereld van professionele voetballers. Het moederbedrijf van het merk vraagt in juli 2025 het faillissement aan, dat kort daarna ook wordt uitgesproken. Al snel blijkt dat er meerdere geïnteresseerden zijn in het merk. Het merk kan nu verder onder nieuwe eigenaar Sumwon Studios.