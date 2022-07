Balr. stelt nieuwe algemeen directeur aan

Ken Fontijn is op 1 juli gestart als algemeen directeur van Balr., zo meldt Balr. op LinkedIn. Hij zal hierbij volgens het bericht verantwoordelijk worden voor ‘verkoopkanalen, marketing, productontwikkeling en de dagelijkse gang van zaken.’

Ken Fontijn had voorheen leidende rollen bij onder andere Zalando en de MediaMarkt, waar hij actief was als algemeen manager en bestuurslid, respectievelijk.

Op LinkedIn deelt hij: "Ik ben verheugd om me bij het Balr. team te voegen en een cruciale rol te spelen in de internationale groei van het merk. Er is zoveel potentieel voor Balr., ik kan niet wachten om dat aan te boren.”