Banana Republic neemt door fans opgebouwd merkarchief over en lanceert vintage platform

Banana Republic richt zich op zijn verleden. Het merk, eigendom van Gap, plaatst zijn geschiedenis in een nieuw licht voor een nieuwe generatie door de overname van het door fans opgebouwde archief ‘Abandoned Republic’.

Het digitale platform, samengesteld door archivaris Robyn Adams, toont een selectie memorabilia, waaronder geïllustreerde catalogi en originele winkelbeelden. Het dient als een eerbetoon aan het oorsprongsverhaal van Banana Republic en de vorming van het merk door de jaren heen. “Het archief laat ons vasthouden aan wat Banana Republic speciaal maakte, terwijl het de deur opent voor nieuwe fans om het te ontdekken,” aldus Adams.

Banana Republic neemt ‘Abandoned Republic’ over. Beeld: Banana Republic.

In haar eigen verklaring zegt Meena Anvary, hoofd marketing bij Banana Republic, dat de beslissing om de site over te nemen een erkenning en waardering is voor het werk van Adams. De site blijft intact als onderdeel van het merkarchief. Dit zorgt ervoor dat ‘haar toewijding een bredere gemeenschap blijft inspireren en betrekken’.

Archiefplatform zet kenmerkende vintage stukken in de schijnwerpers voor nieuw publiek

De overname valt samen met de lancering van Banana Republic Archive, waarbij ‘Abandoned Republic’ dient ter verdieping van de storytelling. Het nieuwe platform viert de kenmerkende vintage stukken van het merk uit vervlogen tijden, zoals pilotenjacks, linnen overhemden en utility-vesten.

Volgens Anvary herintroduceert Banana Republic Archive “de geest van avontuur en vakmanschap” die het label vanaf het begin heeft gedefinieerd. “Als erfgoedmerk vieren we unieke stukken waarmee consumenten zich kunnen uiten. We brengen tijdloze favorieten terug die voor de huidige tijd gestyled kunnen worden,” voegt Anvary toe.

Banana Republic Archive. Beeld: Banana Republic.

Het concept is zowel online als in geselecteerde winkels verkrijgbaar en lanceert met een samengestelde capsulecollectie door de New Yorkse stylist en oprichter van The Society Archive, Marcus Allen. De collectie bevat 70 vintage stukken, zoals de gele regenjas uit 1992, een denim jumpsuit, cargo-vesten en geruite flanellen overhemden.

Merkvernieuwing begint vruchten af te werpen in prestaties

De beslissing van Banana Republic om een nieuw, op archieven gericht domein te verkennen, komt op een moment dat het merk zichzelf blijft vernieuwen in een uitdagende markt. Het sluit aan bij een rebranding die moederbedrijf Gap Inc in 2021 startte. Hierbij werd ook verwezen naar het erfgoed van Banana Republic, met als doel de wortels van het label om te zetten in een moderne stijl.

De transformatie-inspanningen hebben zich langzaam uitbetaald voor het bedrijf. In het boekjaar 24 steeg de vergelijkbare omzet met een procent, vergeleken met een daling van zeven procent in het jaar daarvoor. De verbeteringen zetten zich voort in de meest recente rapportageperiode, het tweede kwartaal van boekjaar 25, toen de vergelijkbare omzet met vier procent steeg. Gap zei dat het “fundamentele werk om het merk opnieuw te vestigen, resoneert bij de consument en zichtbaar begint te worden in de resultaten”.