Bangladesh: Amerikaanse invoertarieven zijn 'zware klap' voor de textielindustrie

Directeuren in de kledingindustrie van Bangladesh verklaarden dat de nieuwe invoertarieven die Donald Trump heeft aangekondigd een ‘zware klap’ zijn voor de op een na grootste kledingproducent ter wereld.

Rakibul Alam Chowdhury, voorzitter van de RDM Group, een grote producent, zegt: “Afnemers zullen uitwijken naar andere, qua prijs concurrerende markten – dat wordt een zware klap voor onze industrie.” Chowdhury vreest: “We raken afnemers kwijt”. De textielindustrie is een belangrijke sector van het Zuid-Aziatische land en is goed voor ongeveer 80 procent van zijn export.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde woensdag een drastische verhoging van de invoertarieven aan tot 37 procent voor Bangladesh. Tot nu toe waren ze 16 procent voor katoenproducten en 32 procent voor polyesterproducten.

Bangladesh exporteert jaarlijks voor 8,4 miljard Amerikaanse dollar (ongeveer 7,8 miljard euro) aan kleding naar de Verenigde Staten, blijkt uit gegevens van de Vereniging van kledingfabrikanten en -exporteurs van Bangladesh (BGMEA). Dit komt overeen met ongeveer 20 procent van de totale export van in Bangladesh gemaakte confectiekleding. “Hier waren we niet op voorbereid. Het is plotseling gebeurd”, geeft Anwar Hossain, hoofd administratie van de BGMEA, toe.

Hossain wijst er echter op dat de situatie voor andere concurrenten in de regio erger is. “In vergelijking met onze concurrenten zoals China, Vietnam en Sri Lanka hebben we nog steeds een voorsprong, omdat hun prijzen hoger zijn dan die van ons”, zegt hij.

Een groot deel van de export van Bangladesh naar de Verenigde Staten bestaat uit katoenen stoffen, aldus Chowdhury, die ook voormalig vicevoorzitter van de BGMEA is. Shafiqul Alam, persadviseur van Mohammed Yunus, het hoofd van de overgangsregering van Bangladesh, zegt dat de regering momenteel naar oplossingen zoekt. Bangladesh, na China de grootste kledingexporteur ter wereld, produceert kleding voor grote internationale merken zoals Carrefour (Frankrijk), Tire (Canada), Uniqlo (Japan), H&M (Zweden) en Zara (Spanje).

De textielindustrie van het land werd afgelopen zomer getroffen door wekenlange protesten die leidden tot de vlucht van de voormalige regeringsleider Sheikh Hasina. Deze belangrijke sector genereerde in 2024 36 miljard dollar (ongeveer 33,4 miljard euro), tegenover 38 miljard dollar in het jaar daarvoor. Deze lichte daling is te wijten aan de politieke onrust.