Barclays en Bank of America verhogen koersdoel voor Inditex

Madrid – In navolging van de recente reeks aanbevelingen van analisten over Inditex en zijn bedrijfsmodel, heeft de Britse financiële instelling Barclays een nieuw rapport uitgebracht. Hierin worden de sterke punten en het potentieel van de Spaanse modegigant geëvalueerd. Barclays verwacht een opmerkelijke prestatie, zowel op als buiten de beurs. Daarom heeft de bank besloten het koersdoel voor de aandelen te verhogen, wat resulteerde in een scherpe stijging van de beurswaarde.

Volgens financiële media zoals MarketScreener, Investing, Expansión en Cinco Días, heeft de Britse financiële dienstverlener Barclays afgelopen maandag een nieuw aandelenanalyserapport over Inditex uitgebracht. Dit rapport is uitsluitend voor institutionele klanten. De belangrijkste punten zijn de verhoging van de aanbeveling voor Inditex-aandelen van ‘houden’ naar ‘overwegen’ (kopen). Daarnaast is het koersdoel verhoogd van 56 naar 62,50 euro per aandeel.

Volgens de genoemde economische media, benadrukt het rapport, ondertekend door analist Matthew Clements, de belangrijkste sterke punten van het bedrijf. Dit zijn het vermogen om hogere kosten door te berekenen in de eindprijzen zonder de vraag te beïnvloeden, en het efficiënte voorraadbeheer. Deze twee concurrentievoordelen, samen met een productiviteitsverbetering die de loon- en huurkosten compenseert, zullen naar verwachting de komende jaren leiden tot een hogere winstgevendheid.

Van de neergang van luxe tot de opkomst van Ozempic

Daarnaast wijst de Britse financiële instelling op twee externe factoren die de prestaties van Inditex positief kunnen beïnvloeden. Barclays verwacht dat de resultaten hierdoor de marktverwachtingen kunnen overtreffen. Enerzijds door de afnemende consumptie van luxeproducten, anderzijds door de opkomst van medicijnen tegen diabetes en obesitas in de Verenigde Staten.

Een belangrijke factor die de omzet en winst van Inditex kan maximaliseren, is de aanhoudende inflatie. Samen met de prijsverhogingen van grote luxemerken, maakt dit luxe onbereikbaar voor een groeiend aantal consumenten. Barclays ziet hier een kans voor Inditex, en met name voor Zara. Het merk is goed gepositioneerd om het gat te vullen dat is ontstaan tussen het aspiratieve imago van luxemerken en de economische realiteit van de consument. Een sleutelrol hierin speelt de creatieve samenwerking tussen Zara en de Gibraltarese ontwerper John Galliano, een potentieel dat FashionUnited eerder al benoemde.

De tweede factor is het toenemende gebruik van medicijnen tegen obesitas en diabetes in de Verenigde Staten, zoals Wegovy, Mounjaro en het populaire Ozempic. Dit biedt extra groeipotentieel voor Inditex in deze belangrijke markt. Het Spaanse bedrijf heeft er al fysieke winkels van Zara en Massimo Dutti en plant dit jaar de opening van de eerste Bershka-winkels. Barclays verwacht dat deze ketens kunnen profiteren van de ‘garderobe-vernieuwingen’ als gevolg van deze nieuwe medicijnen.

Groeiverwachtingen voor het eerste halfjaar

Na de publicatie van de resultaten van het eerste kwartaal van 2026 op 3 juni, zal Inditex op 9 september de resultaten van het eerste halfjaar bekendmaken. Deze periode, van mei tot juli, begon met een groei van 11,5 procent tussen 1 mei en 1 juni. Barclays verwacht dat het halfjaar zal afsluiten in lijn met het eerste kwartaal, met een groei van 8,8 procent bij constante wisselkoersen.

Aandelenkoers onder opwaartse druk, op weg naar nieuwe records

Als gevolg van deze analyse stegen de aandelen van Inditex afgelopen maandag met 1,87 procent. De koers ging van 54,46 euro per aandeel op vrijdag 24 juli naar 55,48 euro op maandag 27 juli. Vandaag is de koers verder gestegen tot de huidige 56,30 euro. Dit is een stijging van 3,37 procent ten opzichte van de koers van 54,46 euro vóór het rapport van Barclays.

In een breder perspectief volgt dit rapport op een eveneens positieve update van Bank of America van een week geleden. Zij verhoogden hun koersdoel voor Inditex van 62 naar 65 euro. Samen met de waardering van Barclays heeft dit de aandelenkoers van het Spaanse bedrijf opgedreven. Met 56,30 euro noteert het aandeel 4,76 procent hoger dan de 53,74 euro op vrijdag 17 juli. Dit is echter 0,35 procent lager dan de 56,50 euro aan het begin van het jaar. Tegelijkertijd is het 30,62 procent hoger dan de 43,10 euro op 29 juli 2025. De koers nadert het historische record van 58,28 euro per aandeel, bereikt op 19 februari 2026.