Barefoot-merk Blusun: "Vijftien jaar lang waren er drie concurrenten, nu zijn het er 150"

De markt voor 'barefoot' schoenen bloeit en vormt een sterk groeiend segment binnen de schoenenbranche. De oprichters van het Duitse 'barefoot' schoenenmerk Blusun leggen uit waarom 'barefoot' schoenen zo succesvol zijn en hoe het segment zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

'Barefoot' schoenen zijn een van de weinige dynamisch groeiende segmenten binnen de al jaren stagnerende schoenenmarkt. Terwijl ze ooit werden afgedaan als onaantrekkelijke gezondheidsschoenen, ontwikkelen ze zich nu tot een zelfstandige trend met een groeiende marktrelevantie. Merken zoals de Duitse start-up Blusun uit Pirmasens bewijzen met een groeiende fanbase dat gezondheidsschoenen ook modieus en eigentijds kunnen zijn. De twee CEO's en oprichters Dirk Pfeffer (Sales) en Silvia Brindlmayer (Design) hebben het bedrijf pas in 2024 opgericht, maar behoren desondanks tot de pioniers in deze jonge markt. In een interview leggen ze uit waarom 'barefoot' schoenen zo interessant zijn en hoe de markt en hun merk zich hebben ontwikkeld.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een eigen 'barefoot' schoenen te starten?

Dirk Pfeffer: Ik kom eigenlijk niet uit de schoenenbranche, maar maakte in 2010 voor het eerst kennis met een 'barefoot' schoenenmerk tijdens een hardloopevenement. Dat was Leguano. En ik was helemaal enthousiast over wat 'barefoot' schoenen met het lichaam en de spieren doen. Dus gaf ik mijn toenmalige baan op en bouwde van 2010 tot 2018 de internationale verkoop voor Leguano op. Ik heb 86 winkels geopend, trainingen gegeven, hardloopcursussen en seminars georganiseerd, trainingen voor medewerkers verzorgd, enz.

In 2018 besloot ik een eigen 'barefoot' schoenenmerk op te richten dat er niet meer als 'barefoot' schoenen uitzag. Zo is Groundies ontstaan. Samen met ontwerpster Silvia Brindlmayer, die er vanaf het begin bij betrokken was, hebben we het merk opgebouwd. In 2023 werd het merk overgenomen door de Weltbild-groep.

Daarom besloten Silvia en ik in 2023 om helemaal opnieuw te beginnen - met een 'barefoot' schoenen dat onze waarden vertegenwoordigt: hoogwaardige materialen, flexibele en antislipzolen, een modern design - en vooral een echt 'barefoot' gevoel zonder compromissen. Zo werd Blusun in januari 2024 opgericht en in mei 2024 lanceerden we de eerste collectie. En dat was een groot succes.

Oprichters van Blusun: Silvia Brindlmayer & Dirk Pfeffer. Credits: Blusun

Dus jullie zijn uit persoonlijke overtuiging met 'barefoot' schoenen begonnen?

Dirk Pfeffer: Ja, absoluut. Ik loop al vijftien jaar uitsluitend op barvoetschoenen of helemaal op blote voeten. En het heeft mijn levenskwaliteit verbeterd. Ik ben er volledig van overtuigd en leef ernaar.

Mevrouw Brindlmayer, hield u zich eerder al bezig met 'barefoot' schoenen?

Silvia Brindlmayer: Ik ben een klassiek opgeleide schoenontwerpster en werk sinds 2004 in de branche - ik heb jarenlang voor gerenommeerde merken gewerkt, zowel in het commerciële als in het luxesegment. In 2016 ben ik voor mezelf begonnen, aanvankelijk nog steeds in klassiek schoenontwerp.

In 2018 benaderde Dirk mij met de vraag of ik me kon voorstellen om een 'barefoot' schoenen te ontwerpen. Tot dan toe had ik nauwelijks iets met 'barefoot' schoenen te maken gehad - het was toen nog een extreme niche, vaak negatief beladen, nogal ecologisch en visueel weinig aantrekkelijk. Maar juist daaruit is ons idee ontstaan: we wilden 'barefoot' schoenen heruitvinden - modern, stijlvol, hoogwaardig en comfortabel om te dragen, zonder dat je meteen denkt: 'Dat is een gezondheidsschoen'.

Met Groundies zijn we die weg ingeslagen - en met Blusun wilden we het geheel naar een nieuw niveau tillen - qua design en kwaliteit.

En het werkt: we bereiken niet alleen de 'barefoot' schoenen gemeenschap, maar ook steeds meer mensen die er nog nooit aan gedacht hadden om zo'n schoen te dragen.

Dat betekent ook dat jullie voor Blusun niet helemaal opnieuw hoefden te beginnen.

Dirk Pfeffer: Nee. We konden alleen zo goed van start gaan omdat we natuurlijk al ervaring hadden met verkoop, productie en design.

Wat maakt een 'barefoot' schoenen een 'barefoot' schoenen?

Dirk Pfeffer: Enerzijds dat hij een zeer dunne, flexibele zool heeft en dat er aan de achterkant geen hakverhoging is, dus een nul-drop. Want als ik op blote voeten loop, sta ik ook recht op de grond. Bovendien moet er in het teengedeelte voldoende ruimte zijn zodat de tenen zich kunnen spreiden en niet worden gekneld, zoals bijvoorbeeld in pumps of sommige sneakers. Een barvoetschoen is zo flexibel dat ik hem volledig kan oprollen, dat wil zeggen dat hij zich volledig om de voet vormt en hem beschermt. Omdat je in de stad misschien niet zo graag op blote voeten loopt, neemt de schoen de beschermende functie over, maar laat de voet alle vrijheid.

Blusun collectie. Credits: Blusun

Waarom zijn 'barefoot' schoenen beter dan conventionele schoenen?

Dirk Pfeffer: Evolutionair gezien dragen mensen pas sinds zeer korte tijd vaste schoenen. Als je je voeten elke dag in een schoen met weinig flexibiliteit en ruimte stopt, wordt de voet ingekneld. Daardoor worden de spieren niet meer geactiveerd en kunnen de tenen zich niet meer bewegen. Het gevolg is dat het voetgewelf instort. Spreidvoet, platvoet, holvoet, hallux valgus, pronatie en supinatie zijn dus het resultaat van een uitgeschakelde voetmusculatuur.

De voet is echter zeer capabel, want hij is net zo opgebouwd als de hand: hetzelfde aantal botten, banden en pezen, volledig identiek. We stoppen onze voeten 's ochtends in een schoen, trekken hem 's avonds weer uit en gaan dan naar bed. Als je dat jarenlang met je hand zou doen - wat je nooit vrijwillig zou doen - dan zouden de vaardigheden van je hand afnemen. 'Barefoot' schoenen bieden mensen de mogelijkheid om hun voetspieren weer te trainen. Daardoor kunnen ze een betere lichaamshouding bereiken en knie-, heup- en rugklachten verminderen, omdat het lichaam zich op natuurlijke wijze opnieuw kan positioneren.

Hoe heeft de 'barefoot' schoenenmarkt zich de afgelopen jaren ontwikkeld?

Dirk Pfeffer: Toen ik in 2010 begon, waren er drie of vier concurrenten - internationaal. Toen ik in 2018 het merk Groundies oprichtte, waren er 26 concurrenten. Nu zijn het er meer dan 150 - inclusief veel goedkope aanbieders uit het Verre Oosten, die deels zeer agressief aanwezig zijn op sociale media.

Op de schoenenbeurs in Offenbach waren 78 merken vertegenwoordigd, inclusief wijzelf. En ik vind het heel belangrijk dat er veel merken zijn, omdat elk merk zorgt voor zichtbaarheid bij de eindconsument. Waar we vijf jaar geleden nog spraken van 0,2 tot 0,3 procent marktaandeel in de totale schoenenmarkt in Duitsland, zitten we nu op 1,3 tot 1,5 procent. Internationaal gezien ligt de 'barefoot' schoenenmarkt op 0,12 tot 0,13 procent van de totale schoenenmarkt.

Daar zie je welk potentieel er is. De barvoetschoenenmarkt groeit elk jaar met tien tot vijftien procent. Ook de klassieke schoenenhandel benadert ons steeds vaker, omdat 'barefoot' schoenen een groeisegment zijn.

Silvia Brindlmayer: Onze schoenen zijn gewoon zeer hoogwaardig afgewerkt en hebben een geweldige pasvorm. Daarom kan de schoenenspeciaalzaak ze ook goed verkopen. Ons leer komt uit Italië, van de leerlooierij Heinen in Mönchengladbach en Oehler in Baden-Württemberg. Als je dit leer in je handen houdt, smelt je weg. Ook de ontwikkeling van de leest was een lang proces in nauwe samenwerking met een leestenmaker in Pirmasens. Pas als de leest klopt, kan ook de zool worden ontwikkeld. Daarna komt de materiaalkeuze. Als alles stap voor stap op elkaar is afgestemd, krijg je de perfecte schoen.

Hoeveel nieuwe modellen ontwikkelen jullie per jaar? Hoe seizoensgebonden werken jullie?

Silvia Brindlmayer: We werken met veel verschillende kleuren, maar niet met heel veel nieuwe modellen. Dat komt doordat 'barefoot' schoenen klanten zeer trouw zijn en liever een nieuwe kleur kopen dan een nieuw model. Daarom verloopt de ontwikkeling van een 'barefoot' schoenencollectie zeer langzaam in vergelijking met de reguliere schoenenmarkt, waar de nadruk ligt op snelheid en nieuwigheid. Bij 'barefoot' schoenen is het echt zo dat je bestaande collecties verder ontwikkelt en niet constant compleet nieuwe modellen uitbrengt.

Wintermodel van Blusun. Credits: Blusun

Hoe groot is jullie collectie?

Silvia Brindlmayer: Momenteel hebben we drie sneakermodellen in verschillende kleuren en materialen en vier winterlaarzen.

Dirk Pfeffer: Het gaat ons er ook om de handel te versterken. Er zijn genoeg concurrenten van ons die een zeer brede collectie en heel veel kleuren hebben. En die na een half jaar de modellen weer vervangen door nieuwe modellen. Voor de handel is dat lastig. Enerzijds gaat dat meestal gepaard met een sale van de producent. En anderzijds devalueert het meteen de oude collectie wanneer het nieuwe seizoen begint. Wij doen geen sale-acties in onze webshop en bieden 'carry-over-never-out-of-stock'-modellen aan. Wie niet alles in een seizoen verkoopt, kan er zeker van zijn dat dit model ook in het volgende seizoen of volgende zomer weer opnieuw wordt aangeboden. We komen de handel dus tegemoet door hun kapitaalbinding en voorraden te helpen verminderen en hen de mogelijkheid te bieden om ook individueel en op afroep na te bestellen.

Hoeveel winkeliers verkopen Blusun en in welke landen?

Dirk Pfeffer: Momenteel zijn het er ongeveer 95, waarvan ongeveer 65 in Duitsland en de rest is verdeeld over Europa - vooral Zwitserland en Nederland - Kazachstan, China, Japan. De VS staan momenteel on hold. Daar hebben we een partner die graag wil bestellen, maar nog niet echt weet hoe de douaneformaliteiten eruitzien. We hebben net ook een aanvraag uit Zuid-Afrika ontvangen. Wat me echt blij maakt: inmiddels benaderen winkeliers ons ook, omdat ze de schoen ergens ter wereld hebben gezien en gepast en overtuigd waren van de kwaliteit. Daar krijg ik echt kippenvel van.

Met welke winkeliers werken jullie samen? Zijn dat vooral specialisten of klassieke schoenenspeciaalzaken?

Dirk Pfeffer: Momenteel is 70 tot 80 procent van de winkeliers gespecialiseerd in 'barefoot' schoenen en die zijn de afgelopen vijf jaar als paddenstoelen uit de grond geschoten omdat ze de potentie hebben herkend. Daar komt echter steeds meer de klassieke schoenenhandel bij. Ook op de Barefoot-beurs in Offenbach hebben een aantal winkeliers gezegd dat ze met een klein assortiment 'barefoot' schoenen willen beginnen.

Wat voor klanten kopen 'barefoot' schoenen? Hoe is de doelgroep veranderd?

Dirk Pfeffer: Toen ik in 2010 begon, was het de vrouw boven de 60 en werd de man 'gedwongen' om de schoenen ook te dragen. Met Groundies hebben we door de modernere look de leeftijd kunnen verlagen. Toen begon het vanaf een leeftijd van 45 tot 50. Met Blusun is het ons daadwerkelijk gelukt om ook jongere mensen vanaf midden 30 aan te spreken. Maar het zijn nog steeds meer vrouwen. We hebben een vrouwenpercentage van 70 procent en een mannenpercentage van 30 procent. Maar van de 30 procent mannen beslissen nog steeds voor 90 procent de vrouwen welke schoenen de mannen dragen. Dat betekent dat eigenlijk voor 95 procent vrouwen de beslissing over onze schoenen nemen.

Waar produceren jullie?

Silvia Brindlmayer: We produceren in Portugal en hechten veel waarde aan transparantie in de productie. Afgezien van de leest wordt alles in Portugal geproduceerd met korte toeleveringsketens. Ons leer komt uitsluitend uit Italië en Duitsland, het geitenleer ook uit Portugal. We willen precies weten waar alles vandaan komt. Er zijn ook materialen die we momenteel nog niet gebruiken, omdat we nog niet tevreden zijn over de herkomst ervan.

Blusun collectie. Credits: Blusun

Hoe heeft jullie bedrijf zich het afgelopen jaar ontwikkeld? Welke omzet hebben jullie in het eerste jaar behaald?

Dirk Pfeffer: We zijn begonnen met bijna 700.000 euro voor het hele jaar 2024. In het eerste halfjaar van 2025 hebben we nu de eerste miljoen euro omzet bereikt en we denken dat we de omzet aan het einde van het jaar meer dan kunnen verdubbelen. Voor 2026 streven we naar een verdubbeling van de omzet. Daarvoor krijgen we vanaf oktober een uitstekende verkoopmedewerkster die ons daarbij zal ondersteunen.

Wat zijn jullie verdere plannen?

Dirk Pfeffer: We willen nu eerst ons klantenbestand consolideren en brengen in het voorjaar van 2026 een nieuwe sneaker uit die meer volume heeft, omdat we daar de vraag vanuit de 'barefoot' schoenen gemeenschap hebben gezien. Die hebben we ook al op de beurs gepresenteerd en die werd zeer goed ontvangen.

Jullie spreken over de 'barefoot' schoenen gemeenschap. Hoe werken jullie met de community samen?

Silvia Brindlmayer: We hebben het grote geluk - dat had ik voorheen in de reguliere schoenenbranche nooit - dat we onze prototypes aan onze community kunnen presenteren en die ons feedback geeft voordat de schoen volledig is ontwikkeld. We kunnen dus nog ingrijpen voordat de schoen op de markt komt. Dat is echt geweldig en dat onderscheidt de reguliere schoenenbranche van de 'barefoot' schoenenbranche. We staan echt extreem dicht bij onze community en hebben een levendige uitwisseling.