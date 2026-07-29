Barometer van de dag: Leer, gisteren afgeschreven, maar wint weer terrein

Leer leek gedoemd tot een onvermijdelijke neergang door de opkomst van milieuvoorspellingen, maar kent nu een verrassende heropleving. Achter deze markttrend schuilt een verandering in koopgedrag: de consument kiest niet langer voor een materiaal, maar investeert in een levensduur.

Leer leek een van de grote verliezers van het decennium. Met de opkomst van discussies over dierenwelzijn, biogebaseerde materialen en duurzame mode, voorspelden velen een blijvende neergang van traditioneel leer. Plantaardige alternatieven zouden de norm worden, en jongere generaties leken zich af te keren van een materiaal dat niet strookte met de nieuwe milieueisen.

Enkele jaren later is het scenario heel anders. Volgens recente gegevens van adviesbureau Spherical Insights bedroeg de wereldwijde markt voor leerproducten 498,81 miljard Amerikaanse dollar (438,67 miljard euro) in 2025. In plaats van een ineenstorting, wordt een groei verwacht tot 874,80 miljard Amerikaanse dollar in 2035, gedreven door een gemiddelde jaarlijkse groei van 5,78 procent. Een dynamiek die minder verrast bij analyse van het huidige aankoopgedrag van consumenten; leer spreekt niet meer om dezelfde redenen aan.

Minder kopen, maar voor de lange termijn

De echte verandering betreft niet het materiaal zelf, maar de economische functie ervan. Decennialang paste leer in een klassiek consumptiepatroon. Een tas, een paar schoenen of een jas was een modeaankoop, die met de seizoenen werd vernieuwd.

Vandaag de dag is die logica omgekeerd. Door inflatie, milieuzorgen en een toename van bewuste consumptie, geeft een groeiend deel van de consumenten de voorkeur aan items die decennialang meegaan. Leer is daardoor minder een statussymbool en meer een investering.

Deze ontwikkeling is vooral zichtbaar in de luxesector. De resultaten van grote modehuizen als Hermès, LVMH en Brunello Cucinelli tonen een opmerkelijke veerkracht in de high-end lederwaren, terwijl andere modesegmenten vertragen. De consument koopt niet langer alleen een tas. Hij schaft een repareerbaar en overdraagbaar object aan dat in de loop van de tijd een deel van zijn waarde behoudt.

De echte concurrent is niet langer ‘veganistisch leer’

De ideologische strijd tussen dierlijk leer en plantaardige alternatieven maakt plaats voor een meer pragmatische industriële realiteit. Achter de commerciële term ‘veganistisch leer’ wordt de markt voor meer dan 85 procent gedomineerd door petrochemische kunststoffen (polyurethaan en PVC), waarvan de microplastic-voetafdruk en de beperkte repareerbaarheid vragen oproepen.

Biogebaseerde innovaties van paddenstoelmycelium, cactus of fruitresten kregen veel media-aandacht, maar de industrialisatie ervan stuit op capaciteitsproblemen. De pauzering van het materiaal Mylo door biotechbedrijf Bolt Threads in 2023, ondanks grote samenwerkingen, is een goed voorbeeld. Het toont de moeilijkheid om deze materialen op grote schaal tegen een concurrerende prijs te produceren. Bovendien vereist de meerderheid van de huidige plantaardige alternatieven nog steeds 20 tot 50 procent synthetische bindmiddelen om hun mechanische sterkte te garanderen.

Dit technische inzicht verandert de milieuvergelijking. Levenscyclusanalyses (LCA's) die de gebruiksduur meenemen, tonen aan dat een hoogwaardig leren item dat twee of drie decennia wordt bewaard, een veel gunstigere jaarlijkse CO2-voetafdruk heeft dan een synthetisch product dat elke drie jaar wordt vervangen. De afweging gaat niet langer over de absolute oorsprong van het materiaal, maar over de ecologische afschrijving van de levensduur.

Tweedehands verandert de spelregels

Deze ontwikkeling is moeilijk te begrijpen zonder de structurele groei van de tweedehandsmarkt, die volgens gegevens van Bain & Company wordt geschat op meer dan 45 miljard euro. De opkomst van gespecialiseerde platforms, zoals Vestiaire Collective, The RealReal en Collectors Square, heeft de boekhoudkundige perceptie van lederwaren diepgaand veranderd.

Een tas van Hermès of Chanel wordt niet langer gezien als een gebruiksuitgave, maar als een tastbaar financieel actief. Referentie-indexen, zoals de Knight Frank Luxury Investment Index, bevestigen dat sommige iconische modellen in tien jaar tijd een rendement van meer dan honderd procent hebben behaald. Daarmee presteren ze regelmatig beter dan traditionele beleggingscategorieën.

Door de doorverkoopwaarde (resale value) al bij de aankoop mee te nemen, verandert de consument zijn budgettaire afweging. In deze logica van gebruiksrendement worden de duurzaamheid van leer, de repareerbaarheid van de items en het behoud van de patina de onmisbare garanties voor de verhandelbaarheid van het product op de tweedehandsmarkt.

Repareerbaarheid als nieuw argument voor begeerlijkheid

Reparatieateliers, lange tijd slechts een after-sales service, zijn nu een volwaardig commercieel argument. Hermès, bijvoorbeeld, heeft al decennia een netwerk van gespecialiseerde ambachtslieden voor de restauratie van tassen, zadels of leren accessoires, soms tientallen jaren na aankoop. Ook Louis Vuitton zet zijn reparatieateliers in de kijker, waar onderdelen als handvatten, sluitingen, voeringen of metalen stukken vervangen kunnen worden om de levensduur van producten te verlengen.

Deze logica beperkt zich niet langer tot luxemerken. Steeds meer merken maken van levensduur een pijler van hun waardepropositie. Ze zijn ervan overtuigd dat begeerlijkheid niet langer alleen in nieuwheid schuilt, maar in het vermogen van een product om de tand des tijds te doorstaan.

De boodschap aan de consument is duidelijk. De waarde van een object wordt niet alleen bepaald op het moment van aankoop, maar ook door de mogelijkheid om het te onderhouden, repareren, doorgeven en eventueel door te verkopen. In deze nieuwe vergelijking is repareerbaarheid zowel een kwaliteitskenmerk als een duurzaamheidsargument.

Een wereldwijde geografie en een nieuwe verdeling van gebruik

Dit traject naar 875 miljard Amerikaanse dollar is niet alleen te verklaren door de mode. Hoewel schoenen, handtassen en luxe lederwaren de historische pijlers van de sector blijven, komt de waarde nu ook uit nieuwe groeisectoren. Denk aan de opkomst van hoogwaardig interieurdesign en, nog belangrijker, de automobielsector, waar leer een vast kenmerk van elegantie en duurzaamheid is.

Op de wereldhandelskaart zijn de tektonische platen verschoven. West-Europa is niet langer de exclusieve groeimotor; die rol is overgenomen door de regio Azië-Pacific. Hoewel China het strategische epicentrum van premium lederwaren blijft, zorgt de snelle opkomst van de middenklasse in India en Zuidoost-Azië, in combinatie met de groei van e-commerce, voor een enorme nieuwe vraag naar accessoires en schoenen. De Europese markt maakt daarentegen een kwalitatieve verschuiving door. Consumenten kopen er minder vaak, maar stellen compromisloze eisen aan de traceerbaarheid van huiden, ecologisch ontwerp en het wijdverbreide gebruik van plantaardige looiprocessen.

Jonge generaties wijzen leer niet af

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, keren millennials en Generatie Z leer niet de rug toe; ze passen hun selectiecriteria aan. Traceerbaarheid, de herkomst van de huiden, looiprocessen, milieuverplichtingen en de mogelijkheid om producten te repareren worden doorslaggevende factoren in de aankoopbeslissing.

Met andere woorden, de nieuwe generaties verwerpen niet zozeer leer, maar vooral wegwerpleer. Dit nuanceverschil verklaart deels waarom premiumproducten een sterke groei blijven vertonen, terwijl de meer toegankelijke segmenten het moeilijker hebben. De evolutie van de leermarkt markeert de structurele verschuiving van een vervangingseconomie naar een duurzaamheidseconomie. De aankoopafweging draait niet langer om onmiddellijke nieuwheid, maar om de tijdloze veerkracht van het product.

Deze herwaardering van de levensduur is nu zichtbaar in alle high-end markten, van horloges en auto's tot technische uitrusting. De waardemotor verschuift geleidelijk: begeerlijkheid is niet langer gebaseerd op de geplande veroudering van collecties, maar op repareerbaarheid, doorverkooppotentieel en de overdraagbaarheid van de items.

Het ecosysteem van leer maakt zo een belangrijke strategische draai. De sector, lange tijd bedreigd door MVO-eisen, positioneert zich paradoxaal genoeg als een schoolvoorbeeld van bewuste consumptie. De concurrentie draait niet langer om de ideologische strijd met synthetische materialen, maar om de economische vergelijking van langdurig gebruik. Het gaat erom te bewijzen dat een product dat is gemaakt om decennia mee te gaan, een van de meest levensvatbare circulaire modellen in de moderne handel is.