BasicNet neemt Woolrich over

Woolrich wordt onderdeel van het merkenportfolio van het Italiaanse BasicNet. Het bedrijf, al eigenaar van de merken Kappa, Robe di Kappa, K-Way, Superga, Sebago en Briko, heeft een overeenkomst bereikt voor de overname van het merk Woolrich. Dit historische Amerikaanse merk, opgericht in 1830, staat symbool voor authenticiteit, kwaliteit en outdoor-traditie. De overname is van L-Gam, een investeringsfonds opgericht in 2013 met steun van de koninklijke familie van Liechtenstein en families uit Europa, Azië en de Verenigde Staten.

Met deze overname voegt BasicNet een merk met een sterk erfgoed toe aan zijn portfolio, volledig in lijn met de waarden van de groep: authenticiteit, iconische status en culturele impact, aldus een verklaring.

“We zijn verheugd Woolrich te verwelkomen in de BasicNet-familie. Woolrich is een buitengewoon merk, met een geschiedenis en identiteit die het uniek maken in de internationale outerwear-sector. Het vertegenwoordigt precies dat culturele en authentieke erfgoed dat we willen koesteren, versterken en opnieuw lanceren. Deze overname sluit perfect aan bij onze langetermijnvisie, die gebaseerd is op dynamisch en verantwoordelijk merkbeheer. De overname vindt plaats in een complexe economische context, maar we zijn ervan overtuigd dat de soliditeit van ons model en de ervaring van ons team ons in staat zullen stellen het merk weer te laten groeien”, benadrukken Lorenzo Boglione en Alessandro Boglione, co-ceo's van BasicNet.

Lorenzo (staand) en Alessandro Boglione Credits: BasicNet spa

Volgens Lorenzo Flamini, ceo van Woolrich: “Deze overname markeert een nieuwe fase in de geschiedenis van Woolrich, gericht op het versterken van de merkidentiteit en het vergroten van de internationale aanwezigheid. Dit gebeurt door de bijna 200-jarige geschiedenis te waarderen en de iconische en onderscheidende elementen van het merk op een eigentijdse manier te herinterpreteren.”

Woolrich, opgericht in 1830 door John Rich in Pennsylvania, is een van de oudste Amerikaanse producenten van wollen stoffen en outdoorkleding. Het bedrijf is opgericht om duurzame en functionele kleding te bieden aan jagers, houthakkers en spoorwegarbeiders, ter bescherming tegen de strenge winters in het noordoosten van de Verenigde Staten. In 1850 introduceert Woolrich het beroemde Buffalo Check-patroon, de onmiskenbare rood-zwarte ruit die een icoon van rustieke en authentieke stijl wordt. In 1970, als antwoord op de behoeften van arbeiders die aan de oliepijpleidingen in Alaska werkten, ontstaat de Artic Parka. Deze is ontworpen om extreme temperaturen te weerstaan en is voorbestemd om wereldwijd een iconisch winterkledingstuk te worden.

De transactie omvat de overname van de merkrechten van Woolrich voor Europa en honderd procent van Woolrich Europe spa. Dit gebeurt via een volledige dochteronderneming van BasicNet. Woolrich Europe spa is verantwoordelijk voor de distributie en retail. De omzet voor het boekjaar 2025 wordt geschat op ongeveer 90 miljoen euro, met een totale ondernemingswaarde van 90 miljoen euro.

Een deel van de vergoeding, ter waarde van 40 miljoen euro, wordt betaald via de overdracht van 1.200.000 gewone aandelen BasicNet. Dit deel heeft een waarde van 12 miljoen euro, tegen een prijs van 10 euro per aandeel.

Bovendien kan de verkopende partij een variabele uitgestelde vergoeding ontvangen. Dit is afhankelijk van het behalen van bepaalde resultaat- en omzetniveaus aan het einde van de driejarige periode 2026-2028.

De overgedragen aandelen, die deel uitmaken van de initiële vergoeding, zijn onderworpen aan een lock-up periode van 24 maanden vanaf de uitvoeringsdatum van de overname.

Met het oog op de optimalisatie van de financiële structuur van de Groep, wordt de overname en de herfinanciering van de bestaande schuld gestructureerd via kredietlijnen op middellange tot lange termijn en een doorlopende kredietfaciliteit. Dit ondanks de aanwezigheid van liquide middelen. Het totale bedrag is maximaal 90 miljoen euro. De nieuwe financiering wordt verstrekt door Unicredit, de strategische partner van de Groep en de enige kredietverstrekker voor deze transactie.

De uitvoering van de transactie is niet onderworpen aan opschortende voorwaarden en zal naar verwachting plaatsvinden voor eind december 2025.

Voor de contractuele aspecten en de juridische due diligence van de transactie heeft BasicNet de hulp ingeroepen van advocatenkantoor Pavesio, onder toezicht van partner Carlo Peyron. Ey was verantwoordelijk voor de fiscale en financiële due diligence.

L-Gam werd bijgestaan door Houlihan Lokey voor de financiële aspecten, met André Pichler. Labruna & Associati (Lms), met partner Fabio Labruna, was verantwoordelijk voor de juridische aspecten. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison Llp behandelde de Engelse en Amerikaanse juridische kwesties. Ey was verantwoordelijk voor de fiscale en financiële aspecten van de transactie.

“We zijn verheugd BasicNet te verwelkomen op dit nieuwe en stimulerende pad met Woolrich, dat in 2018 begon. Met de steun van BasicNet zal Woolrich internationaal blijven groeien en zijn leiderschap in het outdoor lifestyle-segment versterken", aldus Felipe Merry del Val, oprichter en partner van L-Gam advisors.

Een oude afbeelding uit een Woolrich-catalogus Credits: Woolrich