Batavia Stad Fashion Outlet lanceert een webwinkel

Batavia Stad Fashion Outlet, een dochteronderneming van VIA Outlets, heeft een webwinkel. Dit bevestigt een woordvoerder aan FashionUnited. De fashion outlet bereidt het online verkooppunt langzamerhand uit zodat de verkrijgbare merken representatief zijn aan het fysieke outletaanbod in Lelystad.

Oude voorraden van een aantal merken zijn nu 24/7 te koop op de nieuwe webwinkel van Batavia Stad Fashion Outlet. Er zijn op dit moment 36 modemerken beschikbaar op de webwinkel. Te weten: Zadig & Voltaire, New Balance, No Label, Skechers, Ballin, American Vintage en America Today. Een woordvoerder laat weten dat er binnenkort nog zeker dertig merken bijkomen, maar dat die nu in de 'onboarding fase' zitten. “Uiteindelijk moeten alle 150 merken die ook in het 'dorp' bij Lelystad te koop zijn, online te vinden zijn,” deelde CEO Otto Ambagtsheer van moederbedrijf VIA Outlets met NU.nl.

De categorieën op de website van Batavia Stad Fashion Outlet zijn: ‘Dames’, ‘Heren’, ‘Kinderen’, ‘Lifestyle & Gifts & Food.’

De outlet webwinkel van Batavia Stad Fashion Outlet is te vinden via het webadres www.bataviastad.nl

Dit artikel is na publicatie aangepast. Eerder stond er dat er 7 merken beschikbaar zijn op de website. Dit aantal is onjuist. Het zijn 36.