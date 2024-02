Batavia Stad Fashion Outlet meldt recordjaar in 2023, prijst onder meer nieuwe merken en bezoekers

Batavia Stad Fashion Outlet, een dochteronderneming van VIA Outlets, heeft in 2023 een recordomzet behaald. De omzetstijging in euro's wordt echter niet specifiek vermeld in het persbericht. Het bedrijf prijst de nieuwe winkelopeningen van premiummerken, het groeiend aantal bezoekers, de grotere consumentenbestedingen en hun verbeterde service. Vorig jaar behaalde Batavia Stad ook al een recordomzet ten opzichte van het recordjaar 2019.

Het aantal bezoekers steeg met 7,6 procent. Deze groei is mede te danken aan het feit dat het toerisme in Nederland stijgt, zoals bevestigd door het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Zij zagen de instroom van internationale gasten in Nederland in 2023 met 30 procent stijgen ten opzichte van 2022. Meer toeristen vonden hun weg naar Batavia Stad Fashion Outlet.

Wat ook bijgedragen heeft aan het recordjaar van Batavia Stad Fashion Outlet in 2023: nieuwe merken. De outlet meldt een stijging van 13,7 procent ten opzichte van 2022. Dit is mede te danken aan de 40 nieuwe huurovereenkomsten met bekende merken zoals Zadig & Voltaire, The North Face en Timberland. Deze merken vulden het bestaande assortiment aan van Batavia Stad, waaronder merken zoals Armani, Michael Kors en Polo Ralph Lauren. Daarnaast hebben de pop-upwinkels, zoals die van Four tijdens Black Friday, bijgedragen aan het succes: "Op piekmomenten stonden bezoekers, voornamelijk Gen Z’ers, meer dan vier uur in de rij voor dit merk," aldus het persbericht.

Meer Batavia Stad-bezoekers werden in 2023 lid van Fashion Club, het loyaliteitsprogramma van het outletcentrum. Ten opzichte van 2022 schreven 10 procent meer bezoekers zich in om te kunnen profiteren van extra voordelen en hogere kortingen. Otto Ambagtsheer, CEO van VIA Outlets, merkt op: "Batavia Stad Fashion Outlet bereikte in 2023 opnieuw een recordomzet, mede dankzij de implementatie van onze 3R groeistrategie van remodelling, remarketing en remerchandising. Deze strategie heeft niet alleen een groot aantal topmerken aangetrokken, maar heeft ook de algehele bezoekerservaring in Batavia Stad verbeterd."

Batavia Stad is ook de eerste binnen het VIA Outlets-portfolio met een online outlet shopping portal. Deze service speelt in op de groeiende voorkeur van consumenten voor omnichannel retailing. Chris Janse, Centre Director van Batavia Stad Fashion Outlet, voegt toe: "Omnichannel retailing, of de hybride samensmelting van de fysieke en online winkelervaring, is de weg vooruit. Het uitgangspunt van het platform is dat onze gasten op elk moment van de dag en vanuit het comfort van hun eigen huis dezelfde kwalitatieve winkelervaring kunnen beleven die Batavia Stad Fashion Outlet persoonlijk biedt."

Hoewel de omzetcijfers van Batavia niet bekend zijn, zijn die van Moederbedrijf Via Outlets dat wel. Het bedrijf, eigendom van de Nederlandse institutionele belegger APG, behaalde met 11 outletcentra een omzet van 1,36 miljard euro. Een stijging van 11,5 procent ten opzichte van 2022.