Batavia Stad komt in Nederlandse handen

Outletcentrum Batavia Stad komt volledig in handen van het Nederlandse pensioenfonds APG, zo meldt de Telegraaf. De verkooponderhandelingen werden ook bevestigd door de voormalige Britse aandeelhouder Hammerson en door APG zelf.

Batavia Stad maakt onderdeel uit van Via Outlets dat elf outlet centra verspreid over Europa heeft. Het Britse bedrijf Hammerson had de helft van de aandelen en APG de andere helft, maar vastgoed ontwikkelings- en investeringsbedrijf Hammerson heeft het zwaar door de coronacrisis. Door de verkoop van hun aandelen in Via Outlets aan APG hopen ze uit de schulden te komen.