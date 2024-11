Bedrijfskledingexpert Van Moer overgenomen door Arxior en Vectis

Investeringsmaatschappijen Arxior Partners en Vectis Private Equity nemen het Belgische bedrijfskledingexpert Van Moer van de Nederlandse investeerder Wagram Equity Partners over, zo laat Arxior weten in een persbericht aan FashionUnited. Arxior en Vectis nemen een meerderheidsbelang in Van Moer, terwijl de huidige CEO, Kenny Van Riel, een minderheidsparticipatie behoudt.

Van Moer is al meer dan honderd jaar wereldwijd actief in de productie en distributie van gecertificeerde en hoogtechnologische werkkleding voor sectoren als gezondheidszorg en defensie. Hein Wilderjans, partner bij Arxior, zegt: “We zijn onder de indruk van de verwezenlijkingen en expertise van Kenny en de aankomende technologische ontwikkelingen die het bedrijf een voorsprong geven in de markt. Onze gecombineerde expertise helpt Van Moer om zijn marktleiderschap verder uit te breiden.”

Het bedrijf, gevestigd in Hulshout, beschikt over een vestiging in Nederland en telt zo'n honderd werknemers in de afdelingen R&D, verkoop en distributie. De productie vindt voornamelijk plaats in Tunesië en Slowakije, waar het bedrijf al meer dan dertig jaar actief is. Door technologische innovaties en een sterke focus op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) versterkt Van Moer zijn positie als toonaangevende speler in de markt van bedrijfskleding. Het bedrijf maakt gebruik van gerecycleerde materialen en richt zich op het bevorderen van de circulaire economie.

Overname Van Moer betekent nieuwe groeifase met strategische investeringen

De samenwerking met Arxior en Vectis markeert een nieuwe fase voor Van Moer. Arxior en Vectis investeren strategisch in nieuwe technologieën en verdere marktuitbreiding, aldus het persbericht. Hierbij introduceren ze ook een 'buy-and-build-programma' ['kopen en bouwen']. Zo'n programma moet, na een overname, de operationele efficiëntie verhogen en nieuwe kansen creëren voor zowel werknemers als klanten. Alain Grillaert, partner bij Vectis, voegt toe: “Wij geloven sterk in de toekomst van Van Moer en zijn vastberaden om het bedrijf significant te versterken.”

CEO Van Riel, die volgens het persbericht betrokken blijft bij de nieuwe plannen, kijkt uit naar de samenwerking met de nieuwe Belgische eigenaren: “Samen met Arxior en Vectis kijken we ernaar uit om Van Moer naar nieuwe hoogtes te brengen.” Van Riel dankt Wagram, een Nederlands investeringsbedrijf, voor de samenwerking: “Graag dank ik Wagram voor hun aangename samenwerking de afgelopen jaren.”