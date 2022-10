Bedrijfswinst Amazon neemt af, zou in vierde kwartaal kunnen teruglopen naar nul

Hoewel de omzet van Amazon blijft stijgen, daalde de bedrijfswinst van de webreus van 4,9 miljard dollar (omgerekend 4,9 miljard euro) in het derde kwartaal vorig jaar naar 2,5 miljard dollar (2,5 miljard euro) in het derde kwartaal van het huidige boekjaar. In het vierde kwartaal, dat afloopt op 31 december dit jaar, zou de bedrijfswinst wel eens verder kunnen teruglopen. Amazon zelf verwacht een bedrijfswinst van ‘tussen de nul en vier miljard euro’, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

Het idee dat de winst van Amazon het komende kwartaal ook wel eens nul dollar zou kunnen zijn, joeg aandeelhouders behoorlijk de schrik aan: kort na de publicatie van het kwartaalrapport daalde de waarde van Amazon-aandelen met circa twintig procent.

De netto-omzet in het derde kwartaal kwam uit op 127,1 miljard dollar (127,9 miljard euro), in lijn met de prognose die het bedrijf na het tweede kwartaal stelde. Dat is vijftien procent hoger dan het jaar daarvoor. Ook voor het vierde kwartaal voorspelt Amazon een stijgende omzet: deze neemt naar verwachting toe met twee tot acht procent ten opzichte van een jaar eerder, tot tussen de 140 miljard en 148 miljard dollar (tussen de 141 miljard en 149 miljard euro).

Dat de operationele winst toch daalde, heeft te maken met een stijging van vrijwel alle operationele kostenposten, van distributie tot marketing en administratie. De relatief lage prognose voor het komende kwartaal schrijft Amazon toe aan de dure dollar en een onzekere economische context. Daarin speelt ook de inflatie mee. CEO Andy Jassy benadrukte in het persbericht dat Amazon bezig is de kosten in het distributienetwerk te drukken, en dat het daarin ‘stabiele vooruitgang’ boekt.

De nettowinst van Amazon kwam in het derde kwartaal uit op 2,9 miljard dollar (2,9 miljard euro), tegenover 4,3 miljard dollar (4,3 miljard euro) een jaar eerder.