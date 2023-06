Beekman Staff Styling B.V. in surseance, oprichter werkt aan doorstart

Werkkledingbedrijf Beekman Staff Styling B.V. verkeert in surseance. De surseance is door het bedrijf zelf aangevraagd, zo meldt oprichter Dyanne Beekman telefonisch tegen FashionUnited. Beekman Staff Styling B.V. valt onder de Beekman Group, maar geen van de andere entiteiten van de groep is betrokken bij de surseance.

Beekman Staff Styling focust zich op het ontwikkelen en produceren van werkkleding voor andere bedrijven. Zo werkt het bedrijf voor cateringketens, vakantieparken, retailketens, musea en gezondheidszorgbedrijven.

Beekman vertelt dat ze al maanden bezig is geweest om een surseance te voorkomen. “Al zeven maanden proberen we het tij te keren.” Toch kwam in juni het moment om zelf surseance aan te vragen. “Je moet niet kosten wat het kost door willen gaan. Natuurlijk zijn er gedupeerden. Geloof me, ik vind het vreselijk.” Beekman geeft ook aan niet nog meer schulden te willen maken en beloftes niet na te kunnen komen. “Als bestuurder wil ik dat gewoon niet.”

Surseance voor Beekman Staff Styling B.V.

De ondernemer geeft aan dat het effect van de pandemie en van de oorlog erin heeft gehakt. “Ondanks alle uiterste inspanningen die zijn gedaan om met deze economische uitdagingen om te gaan.” Beekman geeft aan dat Beekman Staff Styling B.V. bij de fiscus een hoge schuld heeft opgebouwd door de coronasteunmaatregel NOW (dat voor de waarborging van werkgelegenheid zorgde tijdens de pandemie). “Deze teveel ontvangen steun moet nu worden terugbetaald terwijl je omzet nog totaal niet is wat het ooit is geweest. Dit merk je meteen in je cashflow en is een enorme breuk op je liquiditeit.”

Terugkijkend op de coronasteunmaatregelen voor ondernemers denkt Beekman soms dat het beter was geweest als het bedrijf geen NOW had ontvangen. “Dan was je op een andere manier gaan ondernemen. Dan was je eerder gaan downsizen, eerder onderdelen gaan afstoten. Het is nu alleen uitstel van executie geweest.”

Ondernemers in het algemeen, niet alleen Beekman Staff Styling B.V., hebben veel klappen gekregen, zo vertelt Beekman. “Grondstoffen waren duur of waren er simpelweg niet, waardoor je de voorraad niet op orde kon houden. We hebben ook buitenproportionele verzendkosten moeten betalen, maar nu worden de transportkosten gelukkig iets neutraler. Het is een vicieuze cirkel - de prijsstijgingen beginnen bij de een en eindigen bij de ander.”

Hoe dan ook wil Beekman bekijken hoe de tak met werkkleding op een gezonde manier verder kan. “Ik ben bezig om de doorstart te verwezenlijken, maar het moet wel realistisch zijn.” Daarom geeft ze aan met het bedrijf een stap naar achter te doen - te downsizen. Ook geeft de ondernemer aan dat dit het moment is om krachten te bundelen met bedrijven.

Of Beekman Staff Styling B.V. doorgaat met of zonder partner en/of compagnons is op dit moment nog niet zeker. “We zijn nu bezig met kijken hoe we de tak willen invullen. Het is vooral van belang dat we er met de leveranciers op een goede manier uitkomen.”