Bekende Tilburgse sneaker speciaalzaak Kids Love Sneakers failliet

De sneaker speciaalzaak voor kinderen, Kids Love Sneakers, is failliet. De speciaalzaak was een bekend gezicht in het Tilburgse centrum. “Eerst zeven dagen per week, toen zes dagen aan het werk. Dat het dan alsnog omvalt is het ergste wat er is”, vertelt Kenneth van der Heijden, de eigenaar, aan het Algemeen Dagblad.

Kids Love Sneakers begon in een pand aan het Radiopleintje en trok later naar het hoekpand aan de Langestraat en de Heuvelstraat. In 2020 huurde Van der Heijden er nog een winkelruimte in de Langestraat bij. Na de sluiting van het hoekpand, ging de sneaker speciaalzaak daar verder.

Kids Love Sneakers was de eerste en enige speciaalzaak van Nederland met kindersneakers, vertelt Van der Heijden aan het Algemeen Dagblad. Hij ontving klanten uit Amsterdam en Rotterdam, eerst via de webshop en later in de winkel. Terugkijkend op zijn avontuur denkt Van der Heijden dat de winkel meer tot zijn recht kwam in een winkelcentrum, waar men voor de deur kan parkeren.

Hoewel het doek is gevallen, wordt er nog een mogelijke doorstart onderzocht. Dat biedt de eigenaar van Kids Love Sneakers enige troost. “Dan zou de naam in ieder geval blijven bestaan”, aldus Van der Heijden tegen het Algemeen Dagblad.