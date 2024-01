Belastingfraude: Franse belastingdienst ziet af van juridische stappen tegen LVMH

Parijs - De Franse belastingdienst heeft afgezien van juridische stappen tegen luxegigant LVMH op verdenking van belastingontduiking, zei een bron bij het ministerie van Economie en Financiën dinsdag, ter bevestiging van een bericht van Mediapart, tegen Frans nieuwsbureau AFP.

In februari 2023 vernietigde het Hof van Cassatie een vonnis dat een belastinginspectie van LVMH in 2019 ongeldig maakte en de teruggave van de in beslag genomen documenten beval. Het verwees de partijen terug naar het Hof van Beroep in Parijs. De Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) heeft volgens een bron bij het ministerie echter besloten de zaak niet door te zetten en daarmee haar verdenkingen van belastingfraude te laten varen. "De vraag was of we na de uitspraak van het Hof van Cassatie in 2023 nog een huiszoeking moesten doen", vertelt de bron aan AFP.

"Het leek een beetje zinloos" vier jaar later, omdat "dit soort procedures alleen interessant zijn als er een verrassingseffect is" en "er een risico was dat we de betreffende documenten niet zouden vinden", voegt diegene eraan toe.

De Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales (DNEF) had in september 2019 een huiszoeking gedaan op verschillende locaties van de Franse luxereus, waaronder het hoofdkantoor van LVMH aan de Avenue Montaigne in Parijs, in een zaak van mogelijke belastingontduiking. De fiscus wilde de rol onderzoeken van een Belgische vennootschap, LVMH Finance Belgique SA (LFB), een centrale kas die inmiddels naar Frankrijk is gerepatrieerd.

In 2020 maakte het Hof van Beroep de huiszoeking ongeldig en gelastte de teruggave van de in beslag genomen documenten, zonder DNEF toe te staan een kopie te behouden. Aangezien de beslissing van het Hof van Beroep uitvoerbaar was, werden de documenten teruggegeven aan LVMH.

In de tussentijd, niet gerelateerd aan deze zaak, is LVMH in 2022 een "fiscaal partnerschap" aangegaan met de belastingdienst, met als doel, door het opzetten van een dialoog tussen de partijen, "om te proberen op voorhand alle kwesties op te lossen die problematisch zouden kunnen lijken", aldus dezelfde bron bij het ministerie. "Dit weerspiegelt de bereidheid van de groep om transparanter te zijn en ons te informeren over eventuele fiscale problemen in verband met toekomstige transacties", voegde ze eraan toe en benadrukte dat dit soort partnerschap, dat volgens haar al door ongeveer 70 groepen is ondertekend, geen belemmering vormt voor eventuele belastingcontroles.

LVMH heeft zelf nog niet gereageerd op de berichtgeving.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.