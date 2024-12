Belastinginspecteurs doorzoeken hoofdkantoor van Adidas

Sportmodegigant Adidas heeft naar eigen zeggen problemen met de douane. Het bedrijf bevestigde in een bericht dat er huiszoekingen hebben plaatsgevonden op het hoofdkantoor in Herzogenaurach (Duitsland) en op andere locaties. Eerder meldde 'Manager Magazin' een inval van de belastingdienst bij Adidas.

"Het onderzoek heeft betrekking op de periode van oktober 2019 tot augustus 2024 en houdt verband met de naleving van douane- en belastingvoorschriften bij de invoer van producten naar Duitsland", aldus Adidas. Het bedrijf werkt mee met de autoriteiten en stelt de nodige documenten en informatie ter beschikking.

Adidas is al enkele jaren in gesprek met de relevante douaneautoriteiten over de reeds bekende feiten die aan het onderzoek ten grondslag liggen, zo werd verder gemeld. Het bedrijf blijft nauw samenwerken met de douaneautoriteiten om vragen te verduidelijken die ook zijn ontstaan "door verschillende interpretaties van Duitse en Europese wetgeving". "Significante financiële gevolgen" voor het bedrijf worden in dit verband niet verwacht.