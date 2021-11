Belastingschuld flink toegenomen: Modewinkels hardst geraakt van hele retailsector

Veel moderetailers hebben vanwege de lockdowns een belastingschuld opgebouwd. Het terugbetalen van die achterstallige coronabelasting legt de komende jaren een grote druk op deze ondernemers. Dat blijkt uit een onderzoek dat ABN Amro vandaag publiceerde, gebaseerd op data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tijdens de coronacrisis konden bedrijven bij de belastingdienst uitstel van betaling aanvragen. Van deze noodsteun werd massaal gebruik gemaakt. Van de bijna 42 miljard euro aan opgeschorte belasting, is inmiddels ongeveer de helft terugbetaald. Maar, zo blijkt uit het onderzoek van ABN Amro, er zijn ook veel bedrijven die ook ná de laatste lockdown nog belastinguitstel aangevraagd hebben. Het gaat voornamelijk om horecazaken en kledingwinkels.

In deze sectoren steeg de belastingschuld dit jaar met een derde, terwijl vorig jaar ook al een grote achterstand werd opgebouwd. Een reden hiervoor is, volgens ABN Amro, dat de omzet nog niet op het niveau is van voor het uitbreken van de pandemie.

33 procent van de modewinkels heeft belastingschuld

De totale belastingschuld is tot en met augustus dit jaar opgelopen naar 18,3 miljard euro. In de retail is de schuld toegenomen van 1,1 miljard euro (eind februari) naar 1,5 miljard euro (eind augustus 2021). Een flinke stijging van 36 procent, wat neerkomt op een gemiddelde belastingschuld van 95.000 euro per bedrijf. Opvallend is dat het aantal kleine ondernemingen met een schuld is toegenomen.

Voor diverse branches staat de belastingschuld gelijk aan één of meer jaarwinsten. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat 33 procent van alle modewinkels belastinguitstel heeft aangevraagd. Kledingwinkels zijn daarmee van de hele retailsector het hardst geraakt, stelt ABN Amro.

Druk op modewinkels voorlopig nog niet voorbij

Hoewel moderetailers opgelucht adem konden halen toen ze weer volledig open mochten, is er nog altijd sprake van grote onzekerheid in de branche, concludeert ABN Amro. Kledingwinkels zagen hun schuld oplopen van gemiddeld 91.000 naar 115.000 euro en schoenenwinkels van 115.000 naar 193.000 euro.

Een toename van respectievelijk 26 en 68 procent. Indien de schuld in zestig maanden mag worden terugbetaald, is een kledingbedrijf gemiddeld ruim 47 procent van de winst kwijt aan de belasting, een schoenenwinkel 38 procent. Die druk op de kasstromen wordt gecombineerd met onzekerheden als personeelstekorten, storingen in toeleveringen en de nieuwe coronamaatregelen.

Gemiddelde afbetalingstermijn twintig maanden

Van de ondervraagde moderetailers is het merendeel inmiddels begonnen met afbetalen. Al verwacht 14 procent van de ondernemers pas in het eerste kwartaal van 2022 – of later – te kunnen beginnen. Het demissionaire kabinet Rutte III heeft ondernemers vijf jaar de tijd gegeven, tot 1 oktober 2027, om de schuld terug te betalen.

Vanaf 1 oktober 2022 moeten ondernemers maandelijks aflossing betalen. Uit het rapport van ABN Amro blijkt verder dat kledingwinkels gemiddeld ruim twintig maanden kwijt zijn om de volledige schuld terug te betalen aan de belastingdienst – ervan uitgaande dat ze hetzelfde resultaat behalen in de aankomende jaren als in 2019. Voor schoenenwinkels is dat ongeveer 23 maanden.

In een aantal branches is opgeroepen om de belastingschuld kwijt te schelden. Demissionair staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief vindt dat echter onrechtvaardig voor de bedrijven die wel netjes terugbetalen. Het Parool schrijft dat het kabinet er rekening mee houdt dat uiteindelijk zo’n 1,5 miljard euro aan belastinguitstel nooit meer terugkomt, als gevolg van faillissementen.