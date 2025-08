Beleggers straffen Amazon af voor cloudactiviteiten

De kwartaalcijfers van Amazon vielen vrijdag slecht bij de Amerikaanse beurzen. Terwijl Microsoft en Meta , het moederbedrijf van Facebook, een dag eerder met hun cijfers volledig wisten te overtuigen, daalden de aandelen van Amazon in de vroege handel met 6 procent. De koers was echter in de afgelopen vier maanden met 45 procent gestegen.

De grootste online retailer ter wereld stelde beleggers teleur met de groei van zijn clouddivisie AWS en een voorzichtige winstverwachting. Het bedrijf rekent voor dit jaar op een operationeel resultaat tussen de 15,5 en 20,5 miljard Amerikaanse dollar. De consensusraming van analisten ligt met 19,4 miljard dollar eerder aan de bovenkant van deze bandbreedte.

De groei van clouddivisie AWS bedroeg in het afgelopen kwartaal 17,5 procent, net voldoende om aan de gemiddelde marktverwachtingen te voldoen. AWS zet in op de AI-hausse en concurreert met de clouddiensten van Microsoft en Google. Deze hadden recentelijk aanzienlijk hogere groeicijfers.

‘AWS stond duidelijk in de schijnwerpers, en die schijnen niet zo fel als verwacht’, schreef analist Matt Britzman van de Britse broker Hargreaves Lansdown. Terwijl Microsoft en Google-holding Alphabet recentelijk kracht toonden met hun cloudgroei, was AWS voor Amazon niet het gehoopte grote succes.