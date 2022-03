België af van meeste coronaregels waaronder mondmaskerplicht

Het gaat ook in België de goede kant op met de coronacijfers. Met ingang van maandag 7 maart gaat daarom ‘code geel’ van de coronabarometer in, zo besliste het Overlegcomité vrijdagmiddag. Dit betekent dat België af is van de meeste coronaregels. Zo komt de coronapas te vervallen, net als de mondmaskerplicht, met uitzondering van het openbaar vervoer en zorginstellingen.

Code geel brengt ook versoepelingen voor horeca en evenementenbranche met zich mee. Vanaf maandag er is er geen verplicht sluitingsuur meer voor de horeca en ook gelden er geen beperkingen meer op de capaciteit van activiteiten.

De regels voor testen, quarantaine en isolatie blijven wel van kracht, tenzij de ministers van Volksgezondheid daarover volgende week anders beslissen. Mogelijk evolueert dit naar het principe ‘wie ziek is, blijft thuis’.