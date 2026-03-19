Belgisch huurplatform Dressr breidt aanbod uit met vintage luxetassen

Dressr, het Belgische platform voor huurbare kleding uit het hogere segment, voegt per direct vintage tassen toe aan de eigen kledingbibliotheek. De tassen zijn van merken als Celine, Delvaux, Gucci, Prada en Louis Vuitton. Ze worden aangeleverd en tussendoor opgefrist door HoiHoi, een tassenatelier in Oosterzele, bij Gent, dat gespecialiseerd is in het herstel van leer.

Dressr verzorgt de distributie: leden kunnen de tassen huren voor maximaal tien dagen, waarna ze weer terug moeten naar Dressr. Zo kan het bedrijf toezien op de waarborgen van de kwaliteit: kleur, materiaal en afwerking.

In een persbericht laat Dressr zich enthousiast uit over de Belgische primeur. Luxetassen huren kon al wel in België, maar de optie van begerenswaardige tweedehandsmodellen met professioneel onderhoud bestond volgens het bedrijf nog niet. Zoals oprichtster Caroline Baeten stelt: “Veel van de mooiste designerstuks bestaan al.”