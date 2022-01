Belgisch jeansmerk HNST haalt investering van 1 miljoen euro binnen

Duurzaam denimmerk HNST heeft een kleine 1 miljoen euro aan vers kapitaal opgehaald, zo bevestigt het merk aan FashionUnited. De investering (950.000 euro) wordt gedaan door onder andere Anne Chapelle en investeringsmaatshappij Freshman waar onder andere Wouter Torfs en Bart Claes onderdeel van zijn.

Het nieuwe kapitaal wil HNST inzetten voor expansie in onder andere Duitsland en de Verenigde Staten. Ook wil het dit jaar het aantal verkochte broeken verdubbelen van 5.000 naar 10.000, zo meldt het merk tegen De Tijd. De verkoop begon in het begin alleen op de webshop, maar inmiddels heeft het merk ook diverse wholesaleklanten in Gent, Mechelen, Leuven, Antwerpen en zelfs Tokio. Naast de geografische expansie, wil het merk ook verder in product investeren en nieuwe teamleden verwelkomen, zo is te lezen in een statement van HNST. “Zoals T-shirts en overshirts die volledig uit gerecycleerd, biologisch katoen of regeneratief katoen bestaan,” aldus het persbericht.

De investering wordt zoals eerder gezegd gedaan door Belgische modeondernemer Anne Chapelle die tevens al boardmember is bij HNST. Daarnaast waren er de investeringsfondsen Freshmen en Trividend die het merk als sinds het begin ondersteunen. Freshmen is een investeringsfonds van Bart Claes van JBC, Wouter Torfs en Hendrik Winkelmans. Ook wordt in het persbericht van HNST ‘een Antwerpse en een Nederlandse ondernemersfamilie’ genoemd. Tot slot verwierf het merk ook nog twee achtergestelde leningen, één bij Hefboom en één bij PMV.

Kapitaalinjectie van 1 miljoen euro voor duurzaam denimmerk HNST

HNST werd opgericht met het doel om de meest duurzame jeans ter wereld te ontwikkelen. Zo gebruikt het bedrijf denim van uitsluitend hernieuwbare en natuurlijke materialen en met het op dat moment maximaal haalbare percentage aan gerecyclede grondstoffen, zo vertelde Tom Duhoux in 2018 aan FashionUnited. Zo bestaat een spijkerbroek van HNST uit 56 procent hergebruikt denim.

Niet alleen de materialen die het gebruikt zijn zo duurzaam mogelijk, ook het verfproces van de spijkerbroeken wordt zo goed mogelijk gedaan. Bij het verfproces komen namelijk geen chemicaliën aan te pas, iets dat bij het traditionele verfproces van jeans wel zo is. Al met al bespaart het merk met deze manier van werken naar eigen zeggen 6.000 liter water per jeans.

Zelfs voor het label op de jeans is voor een betere optie gekozen. Het label is namelijk gemaakt van jacron, een papierachtig materiaal dat biologisch afbreekbaar is. Het wordt gemaakt uit cellulose uit houtpulp.

HNST toont naar eigen zeggen aan dat circulaire mode mainstream kan zijn. “De lancering was boven verwachting succesvol. Zodoende zijn we nog een stukje ambitieuzer geworden. We willen graag groeien,” aldus Lander Desmedt, CEO van HNST, in het persbericht. “De toekomst ziet er - met hulp van onze nieuwe investeerders - erg veelbelovend uit.”