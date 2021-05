Belgisch mediapersoon Eline de Munck zegt vaarwel tegen eigen kledinglijn Deux

Eline de Munck laat via Instagram weten te stoppen met haar eigen kledinglijn, Deux. Het Belgische mediapersoon lanceerde in 2019 haar eigen kledingcollectie in samenwerking met Belgische keten, Zeb.

Volgens De Munck, waren sommige wonden niet meer te genezen. Er zal dan ook geen volgende kledingcollectie meer komen. “Ik wilde met Deux business-kleding voor vrouwen toch sexy maken. Maar in volle pandemie, met iedereen die van thuis werkt en zonder netwerkevents, moeten we helaas besluiten dat het niet verstandig is om nu nog met de collectie door te gaan”, meldt De Munck in haar Instagram-bericht.

Zeb wilde echter wel in Deux blijven investeren. “Ondanks de grote moed van Zeb, gaat ondernemen ook over slimme keuzes maken en knopen doorhakken waar nodig. Komt er nog een lockdown? Kunnen we binnenkort weer fysiek naar netwerkevents? Hoe zit het met lezingen en belangrijke meetings waarvoor je een power outfit nodig hebt? Zolang er geen antwoorden zijn op deze vragen is het niet verstandig nog een Deux-collectie uit te brengen”, zo staat in het bericht.

Naast haar kledinglijn heeft De Munck haar eigen brillenlijn, Odette Lunettes, die wel blijft bestaan. Hier opende de Belgische zangeres onlangs haar tweede winkel voor. “Ik ben heel trots als ik mensen zie rondlopen met een Odette. Ook Nederlandse tv-gezichten en grote sterren als Jamie Foxx, Dua Lipa en Martin Solveig dragen de brillen”, aldus De Munck op Instagram.

Beeld: Eline de Munck