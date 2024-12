Belgisch merk Akaso stopt definitief

Akaso sluit definitief de deuren na tien jaar. De oprichter van het merk, Philippe Vertriest, besluit het merk stop te zetten om nieuwe horizons te verkennen, zo wordt bekendgemaakt in een nieuwsbrief van het merk.

Akaso hield de afgelopen maanden verschillende uitverkooprondes die de voorraad af hebben gebouwd. “Het loont daarom niet meer de online winkel al dan niet in slaapstand open te houden. Het zijn maandelijks vaste kosten”, deelt Vertriest. “Anderszijds is het ook voor mij meer dan tijd om het Akaso-hoofdstuk definitief af te sluiten. Er zijn nieuwe horizons die ik met veel goesting en honderd procent van mijn focus wil verkennen.”

Vertriest spreekt zijn dank uit aan alle Akaso-fans. Het merk houdt tot en met 22 december de deuren van de online winkel open om de laatste producten te verkopen met extra korting.

Akaso werd in 2014 opgericht en had verkooppunten in België en Nederland. Het merk opende in 2017 de eerste flagshipstore, later opende er ook een winkel in Antwerpen.