Belgisch merk GoFluo haalt kapitaalinjectie van 1,5 miljoen binnen

GoFluo, bekend van de bodyglowers oftewel fluo-hesjes, heeft nieuwe financiering opgehaald. Het Belgische bedrijf heeft een kapitaalinjectie van 1,5 miljoen euro gekregen. De scale-up wil hiermee de internationale groei versnellen.

Het bedrijf is gestart in 2018 door Julie Vets. Waar het begon met design bodyglowers voor kinderen is het merk inmiddels uitgebreid naar lifestyle items voor iedereen die onderweg is. Zo zijn er items voor fietsers, wandelaars, hardlopers, hondeneigenaren en zelfs werkgevers. Dit najaar komt daar een nieuwe running-collectie bij. "Wij maken de running community zichtbaar in het verkeer zonder dat ze moeten inleveren op stijl", aldus Vets in het persbericht. "Deze collectie opent een volledig nieuw segment naast onze sterke posities in outdoor, bike en kids.”

Door het aanbod te diversifiëren is het merk het afgelopen jaar met 30 procent gegroeid, zo is te lezen in het persbericht. Productinnovatie blijft belangrijk voor het merk en de kapitaalinjectie zal ook hiervoor worden ingezet.

De extra groei die GoFluo op het oog heeft, is in Europa, Noord-Amerika en nieuwe wereldmarkten. Op dit moment worden de producten van GoFluo verkocht in 15 landen bij 500 verkooppunten. Zo worden de producten verkocht bij AS Adventure en Globetrotter, maar ook bij Marathon Sports en Title Nine. Sinds de oprichting zijn er ruim 160.000 bodyglowers verkocht.

Het is niet de eerste keer dat GoFluo een investering ontvangt voor de groei. In 2023 werd er al 1 miljoen euro opgehaald en in 2019 investeerde Freshmen in het bedrijf.