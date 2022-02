Belgisch merk Xandres stapt Duitse markt in

Xandres maakt de stap naar Duitsland. Het Belgische merk maakt onder de Damartex groep de stap naar de Duitse markt, zo blijkt uit een persbericht.

De collecties zullen aangeboden worden via de Duitstalige website van Xandres, de marktplaatsen Zalando en Van Graaf en door middel van multi-brand boetieks. Xandres staat bekend als 'toegankelijk luxe' en staat naar eigen zeggen gelijk aan 'kwaliteit en aandacht voor details'. "De collecties zijn ontworpen voor vrouwen die klassieke en tijdloze mode waarderen, in lijn met huidige trends." Het merk biedt items vanaf maat 34 tot en met 56.

Het merk is al aanwezig in Luxemburg en Nederland naast België. Binnenkort opent ook een nieuwe winkel in Antwerpen.