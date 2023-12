Belgisch modemerk Xandres ontvangt kapitaalinjectie van 3 miljoen euro

December is voor velen een synoniem voor ‘feestmaand’ en dat geldt dit jaar ook voor Belgisch modemerk Xandres. Het modelabel ontvangt namelijk drie miljoen euro aan vers groeigeld van de Franse miljardairsfamilie Despature.

Modegroep Xandres is een dochteronderneming van de Franse groep Damartex, waarvan familie Despature referentieaandeelhouder is. De miljardairsfamilie poetst vier miljoen euro aan verlies weg én verhoogt het kapitaal met drie miljoen euro, zo meldt De Rijkste Belgen.

De omzet van Xandres eindigt in het boekjaar dat tot eind juni 2023 liep op 32 miljoen euro. Dat staat gelijk aan een groei van 21 procent. Toch schrijft de modeonderneming nog een verlies van bijna twee miljoen euro in de boeken die wordt toegeschreven aan de oplopende index- en energiekosten en aan de marketinginspanningen in Duitsland.

Damartex blijft echter geloven in Xandres’ meerjarenplan en pompt dus opnieuw miljoenen in het bedrijf. Damartex stopte de afgelopen drie jaar al 9 miljoen euro aan kapitaal in het bedrijf, naast 11 miljoen euro aan het zuiveren van verlies. Xandres focust zich nu voornamelijk op de Duitse markt en op expansie online.