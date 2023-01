Belgisch platform voor duurzame mode Cosh! neemt Spaanse ‘Ethical Time’ over

Platform voor duurzame mode Cosh! zet verder in op internationale expansie, zo blijkt uit een persbericht. Het heeft namelijk het Spaanse platform ‘Ethical Time’ overgenomen. ‘Ethical Time’ zal na de fusie doorgaan als Cosh! Concious Shopping Made Easy.

‘Ethical Time’ heeft dezelfde missie als Cosh!, zo luidt het persbericht. “Mode toegankelijker, transparanter en duurzamer maken én hierin de grootste wereldwijde community creëren, zodat de shift naar duurzame en ethische mode in een stroomversnelling komt. Toen de Schryver [Niki de Schryver, de oprichter van Cosh, red.] en Eiriz [Ignasi Eiriz, oprichter van ‘Ethical Time’, red] elkaar in juni in Barcelona ontmoetten, sloeg de professionele vonk over,” aldus de twee.

Cosh! Zag het licht in 2019 in België, maar is inmiddels ook al uitgebreid naar Nederland. Het platform biedt inzicht in het shoppen van duurzamere items. Het visualiseert duurzaamheidskenmerken, maar heeft bijvoorbeeld ook een shoppingmap voor diverse steden waar winkels die duurzamere producten aanbieden in kaart worden gebracht.

Het platform van Cosh! is nu ook in het Spaans te bezoeken. “We willen zo toegankelijk mogelijk zijn,” aldus de Schryver in het persbericht. “Jan met de pet moet in zijn moedertaal op ons platform de weg naar duurzame mode kunnen vinden.” De informatie die al door ‘Ethical Time’ is verzameld over Spaanse merken, hoe duurzaam ze zijn op ecologisch en ethisch niveau, is verwerkt bij Cosh!

Eind 2022 kondigde Cosh! Nog aan dat het vers kapitaal had opgehaald. Het platform haalde 600.000 euro binnen dat ingezet zou worden om zowel nationaal als internationaal verder te groeien. Dit deed het bedrijf toen al met de aankondiging dat het het Nederlandse Fairify overnam. Met de fusie van ‘Ethical Time’ lijkt hier verder een invulling aan gegeven te worden.