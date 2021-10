Belgisch PR-bureau Mmbsy lanceert Nederlands kantoor

Het Belgische PR-bureau Mmbsy gaat over de grens. Het bureau heeft Mmbsy Amsterdam opgericht, zo blijkt uit een persbericht. De Nederlandse tak zal geleid worden door managing director Lyddia Roy.

Mmbsy is het pr-bureau van Myra Nurski en Mie van der Auwera. In 2018 kwamen de twee aan het hoofd te staan van het bureau wat toen nog Media Mania heette. Mmbsy (uit te spreken als het Engelse woord embassy) merkt dat het van bestaande klanten steeds meer de vraag krijgt naar een geïntegreerde aanpak België-Nederland. Met de oprichting van Mmbsy Amsterdam wil het bureau een antwoord op deze vraag bieden.

“De behoefte van onze klanten om hen ook in Nederland te bedienen, heeft ons een extra duwtje in de rug gegeven om een tweede vestiging van MMBSY te openen in Amsterdam. In België zijn we gekend voor ons craftsmanship, onze expertise en creativiteit maar zeker ook voor ons ‘gouden’ adressenboekje,” zo meldt Nurski in het persbericht. “Aangezien het medialandschap en de lokale behoeften toch heel anders zijn in Nederland, zijn we op zoek gegaan naar de ideale partner in Amsterdam. Een PR-expert met een gouden netwerk die én onze visie en passie deelt, maar ook de MMBSY waarden en werkethiek. Lyddia Roy, met meer dan 20 jaar ervaring in het communicatievak, is voor ons de perfecte partner om dit Nederlandse avontuur op te starten.”