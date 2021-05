Belgisch schoenenmerk Komrads biedt transparantie met Bcome middels QR-codes

Bcome, een internationaal duurzaamheidsplatform, wordt ingezet door het Belgische schoenenmerk Komrads om een verantwoorde, ethische en transparante supply chain te ondersteunen, luidt het persbericht van het schoenenmerk.

Bcome werkt met QR-codes. Via een QR-code krijgt de consument toegang tot het rapport van de schoen, zo is te lezen. In het rapport zijn scores op verschillende aspecten te lezen, waaronder transparantie, mens, natuur en de mate van circulariteit. Deze dienst zou alleen geleverd worden voor de APL-sneakers.

Mark Van de Velde en Greet Goegebuer, oprichters van Komrads, zegt in het persbericht: “Bcome biedt ons de kans om de processen van onze sneakers te traceren, te meten en te evalueren. Met alle bekende gegevens kunnen we elke stap in onze productieketen verbeteren en de kwaliteit van de producten optimaliseren. Bovendien willen we dit vooral op een hele transparante manier doen.”

Van de Velde en Goegebuer moedigen consumenten aan om winkels en merken bewuster te maken van een ethische en eerlijke productie door de vraag ‘Who made my shoes?' te stellen. Het duo zegt hiermee de druk te verhogen om arbeiders te voorzien van betere arbeidsomstandigheden, zo staat in het persbericht.

Beeld: Komrads

Komrads bracht - naar eigen zeggen - als eerste een sneaker gemaakt van appels, Komrads APL, op de markt. De APL-sneakers zouden gemaakt zijn uit honderd procent hergebruikte en gerecyclede materialen als ecologische appelleer, gerecycled rubber, hergebruikte petflessen en katoen, zo is te lezen. De schoenen zijn verkrijgbaar via de website voor 139 euro. De APL-sneakers zijn verkrijgbaar in de maten 36 tot en met 42.