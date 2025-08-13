Belgisch sneakermerk Komrads gesloten

Belgisch schoenenmerk Komrads heeft de boeken gesloten. Het merk is na tien jaar gestopt. “Helaas heeft het economische klimaat het onmogelijk gemaakt voor ons om verder te gaan”, aldus een bericht op de website van het merk.

Komrads wilde ‘s werelds duurzaamste sneaker maken. Het merk maakte onder andere gebruik van appelleer en speelde met andere duurzamere materialen. Het merk was actief in ruim tien landen en de online verkoop van de sneakers ging goed, aldus het bericht.

De winkel en webshop van Komrads zijn momenteel gesloten. Het bedrijf biedt excuses aan voor het ongemak en bedankt iedereen die in het merk heeft geloofd.