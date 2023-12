Belgisch warenhuis Inno niet beïnvloed door insolventie Signa Holding

Het Belgische warenhuis Inno wordt niet beïnvloed door de insolventie van Signa Holding die eerder deze week bekend werd gemaakt. Bovendien zullen de gebeurtenissen bij Signa geen effect hebben op de verkoop van Inno en bijbehorende procedures.

“Inno is gezond en volgt een onafhankelijke koers van zowel Signa Holding als het Duitse moederbedrijf Galeria. Onze strategische herpositionering van de afgelopen jaren heeft zijn doel bereikt. In het boekjaar 2021-2022 realiseerde Inno een positieve ebitda van meer dan 10 miljoen euro en ook voor het zojuist afgesloten boekjaar stevenen we af op een uitstekend resultaat”, meldt Armin Devender, Chief Executive Officer van Inno, in een persbericht.

Eerder deze week werd bekendgemaakt dat Signa Holding, de eigenaar van het moederbedrijf van Inno, Galeria, een insolventieprocedure start. “Ondanks aanzienlijke inspanningen in de afgelopen weken is het niet mogelijk gebleken om de noodzakelijke liquiditeit voor een buitengerechtelijke herstructurering in voldoende mate veilig te stellen”, zo klonk het.

Insolventie Signa Holding heeft geen effect op Inno

Wat de insolventieprocedure voor Inno zou betekenen, was toen nog niet duidelijk. Nu blijkt Inno volledig onafhankelijk te blijven en zullen de gebeurtenissen bij Signa geen effect hebben op de verkoop van Inno en bijbehorende procedures. Inno staat sinds oktober in de etalage, zo bevestigde het Belgische warenhuis aan FashionUnited.

Galeria wil Inno verkopen omdat het zich wil richten op haar kernmarkt. Galeria verkeert al langer in de problemen en gaat in het thuisland Duitsland een insolventieprocedure door. Inno werd toen als onderpand gegeven waardoor het een optie werd om de Belgische dochteronderneming te verkopen. Eerder werd al benadrukt dat hoewel Galeria het zwaar heeft, Inno gezond is.