Belgische damesmodemerk LolaLiza zet in op wholesale, gaat samenwerking aan met Fashion Cloud

Met 91 eigen winkels, een online webshop en verkoopmogelijkheden via Zalando en Wehkamp, maakt damesmodemerk LolaLiza nu de stap naar wholesale met Fashion Cloud, zo maakt LolaLiza maandag bekend in een persbericht. Via Fashion Cloud kunnen retailers over heel de wereld online en zonder tussenpersoon collecties bestellen.

De stap naar wholesale is voor LolaLiza logisch en past bij de nieuwe strategie waarin rebranding centraal staat, meldt LolaLiza. De uitbreiding moet het vernieuwde imago verder versterken bij een internationaal publiek.

“Wij zijn erg trots op de reis die we in vier jaar hebben afgelegd. Verschillende aspecten in onze werking zijn heroverwogen en herwerkt, waaronder onze logistiek, ons ontwerpproces, onze inkoop, ons werk in de winkel, etc.”, aldus Joachim Rubin, CEO van LolaLiza, in het persbericht.

“De resultaten van 2022 zijn daar het beste bewijs van. LolaLiza is mee geëvolueerd met haar klanten en is sterker dan ooit. Wij werken eraan om verder te optimaliseren, maar het belangrijkste is om naar onze klanten te luisteren en in te spelen op hun nieuwe eisen. Daarom moeten we vandaag met onze transformatie nog een versnelling hoger schakelen.”

CEO Joachim Rubin zet in op multichannel strategie voor LolaLiza

LolaLiza onderging sinds de komst van CEO Joachim Rubin een rebranding. Het doel was van LolaLiza een ‘echt fashion merk’ te maken en in te spelen op meer ‘on trend’ collecties. Aan het unique selling point, de kleedjes, werd vastgehouden en de waarden van de lokale speler bleven hoog in het vaandel: dicht bij de klant en goede service. Daarnaast werd er ook hard gewerkt aan goede stockmanagement.

De pandemie zorgde voor een versnelling van de implementatie van de strategie en zorgde ervoor dat LolaLiza ook een belangrijke speler in de e-commerce kon worden. “Van de een op de andere dag verdubbelde onze online omzet”, zo vertelde Rubin destijds in een exclusief interview met FashionUnited . Wel benadrukt Rubin dat hij een multichannel strategie voor LolaLiza heeft. “Het is niet mijn strategie om over een x aantal jaar een bepaalde hoeveelheid winkels te hebben, maar het is ook niet dat we winkels van de kaart halen en voor een volledige digitale strategie gaan. Het is een balans en gaat echt stap voor stap.”

In het interview kwam destijds sterk naar voren dat LolaLiza het beter doet dan voor de coronacrisis. “Het is niet dat de een het beter doet dan de ander, of de een de ander vervangt”, aldus de CEO. Het is een bevestiging dat het merk goed aan de weg timmert om het merk beter neer te zetten. Nu zet het daar nog een stap verder in door samen te werken met Fashion Cloud.