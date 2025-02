Belgische inflatie ligt in 2024 hoger dan in buurlanden, eindigt op 4,3 procent

België eindigde in 2024 met een inflatie van 4,3 procent. Dit komt neer op een stijging van twee procent, vergeleken met een jaar eerder, zo blijkt uit het jaarverslag van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. De stijging van het inflatiecijfer wordt voornamelijk toegeschreven aan de stijgende energieprijzen, terwijl de inflatie voor levensmiddelen, diensten en niet-energetische industriële goederen, zoals kleding, afneemt.

De energieprijzen stijgen in 2024 met 9,7 procent. Dat is een flinke stijging vergeleken met 2023 – toen er een daling van 28,4 procent werd genoteerd. De prijzen van niet-energetische industriële goederen stijgen in 2024 met 1,7 procent. De productgroep ‘kleding’ is onderdeel van deze goederengroep.

Volgens het Instituut voor de Nationale Rekeningen is kleding in grote mate verantwoordelijk voor het nog steeds stijgende inflatiepeil voor niet-energetische industriële goederen in België.

Als België het inflatiecijfer vergelijkt met zijn buurlanden, is te zien dat de totale inflatie hoger ligt dan in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Zo daalde de inflatie in Duitsland naar 2,5 procent, in Frankrijk naar 2,3 procent en in Nederland naar 3,2 procent.

Gemiddeld ligt de Belgische inflatie dus 1,8 procentpunt hoger dan die van zijn buurlanden. Het verschil was vooral te wijten aan een verschil in energie-inflatie, dat 1,07 procentpunt bijdroeg aan de totale inflatie, aldus het Instituut voor de Nationale Rekeningen.