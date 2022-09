Belgische regering akkoord: bedrijven, zelfstandigen en gezinnen krijgen energiesteun

De Belgische federale regering is het eens geworden over extra energiesteun voor bedrijven, zelfstandigen en gezinnen. Dat melden landelijke media, waaronder VRT. Zo worden accijnzen op gas en elektriciteit voor bedrijven en zelfstandigen verlaagd en worden er steunmaatregelen opgetuigd voor bedrijven die in moeilijkheden verkeren. De middelen voor deze maatregelen moeten komen uit de hogere inkomsten uit btw en gas.

Voor bedrijven worden de accijnzen op gas en elektriciteit verlaagd gedurende de maanden november en december. Het totale accijnstarief van gas wordt in die twee maanden teruggebracht naar het Europees minimum, in ieder geval voor een gebruik tot 50.000 megawattuur. Voor elektriciteit wordt de bijzondere accijns op het minimum gezet voor een verbruik tot en met 1.000 megawattuur. Daarnaast kunnen ondernemingen het betalen van sociale bijdragen voor de tweede helft van dit jaar en het eerste kwartaal van volgend jaar uitsmeren over een langere periode.

Bovendien wordt een aantal coronamaatregelen weer uit de kast getrokken. Zo kunnen bedrijven werknemers tijdelijk werkloos stellen met behoud van zeventig procent van het salaris. Ook wordt het tijdelijk overbruggingsrecht terug tot leven geroepen voor zelfstandigen die door hun energiekosten in de problemen komen.

Ook voor gezinnen zijn er maatregelen ingesteld: iedereen met een variabel energiecontract, of een vast contract dat na 1 oktober 2021 werd afgesloten of vernieuwd, krijgt in november en december een tegemoetkoming voor gaskosten van 135 euro per maand, en een tegemoetkoming voor de kosten van elektriciteit ter waarde van 61 euro per maand. Die maatregel is bedoeld voor wie nog geen gebruik maakt van een sociaal tarief en een netto jaarinkomen heeft van onder de 62.000 euro.