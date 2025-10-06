Belgische regering wil belasting van 2 euro op pakketten van buiten EU

De federale regering van België overweegt een taks van 2 euro door te voeren van pakketten die worden ingevoerd van buiten de Europese Unie. Het voorstel komt van politieke partij Les Engagés.

Het gaat specifiek om pakketten met een waarde lager dan 150 euro. Wordt dit doorgevoerd, dan kan dit voor België honderden miljoenen opleveren, aldus diverse media.

Al langer luidt er in België, maar ook in heel Europa, de oproep om de pakketten uit China een halt toe te roepen. Men kijkt dat voornamelijk naar Shein en Temu, hoewel de toestroom van pakketten van buiten de EU in het algemeen jaarlijks groeit. De douane heeft al meermaals aan de bel getrokken dat er geen tijd is alle pakketten te controleren. Op dit moment zijn pakketten van onder de 150 euro vrij van invoerrechten.

Belgische organisaties Mode Unie en Unizo zien graag een taks van minstens twee euro voor pakjes uit alle niet-Europese webshops. “Op deze manier kan de overheid al een vijfde van het gezochte federale begrotingstekort opvullen, niet met maatregelen die opnieuw dreigen de competitiviteit en veerkracht van onze bedrijven aan te tasten, maar met structurele future proof ondersteuning van onze eigen economie”, zo is te lezen in een statement. Toch zijn de organisaties enigszins sceptisch, want de taks wordt ook gezien als symbolisch ‘en onvoldoende om de massale instroom van goedkope pakketten echt te ontmoedigen’.