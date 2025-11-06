Belgische reseller Labellov neemt Designer Wish Bags over

Uitbreiding voor Belgisch tweedehands platform Labellov. Het bedrijf neemt platform Designer Wish Bags over, aldus Labellov in een bericht. Welk prijskaartje aan de overname hangt is niet bekend.

Labellov meldt dat de overname de positie van het platform als marktleider ‘in authentieke, preloved luxury in de Benelux’ versterkt. Daarbij past het bij de ‘ambitieuze groeistrategie’. Designer Wish Bags richt zich namelijk op zeldzame designertassen zoals van de merken Chanel en Hermès. Labellov kan door de overname het assortiment van luxe handtassen en accessoires uitbreiden. Labellov biedt namelijk naast kleding ook accessoires aan.

Labellov heeft daarnaast ook een nieuwe CEO aangetrokken, zo is te lezen in het bericht. Babs Van de Mierop neemt de functie op zich. Ze heeft een achtergrond als handelsingenieur en werkte onder andere bij Bain & Company en Bloom & Wild.

Met de overname en nieuwe CEO sorteert Labellov voor op toekomstige internationale expansie. Het investeert daarnaast in technologische innovatie en logistieke optimalisatie.

Labellov is in 2012 opgericht door Birgit Jager. Het bedrijf biedt een all-in consignment service aan waardoor het platform voor zowel kopers als verkopers aantrekkelijk is. De items worden tevens geauthenticeerd voordat ze verkocht worden. In 2024 werd een jaaromzet van 7 miljoen euro behaald en in 2025 is het doel 9 miljoen euro. Labellov is naar eigen zeggen sinds 2012 winstgevend.