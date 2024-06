Belgische start-up test pakketbezorging via drones

Een commercieel pakketbezorging via drones. De Belgische start-up Drone Future durft het aan. In samenwerking met de stad Mechelen en het technologiecentrum Technopolis gaat het dit vanaf begin volgend jaar testen, meldt retaildetail.be.

De start-up gelooft dat pakketbezorging via drones belangrijk is "gezien kwesties met betrekking tot het milieu, congestie in mobiliteit, eenvoud voor eindgebruikers, vergrijzing, groeiende e-commercemarkten, pandemische kwesties (zoals de covid-19-pandemie)," leest een tekst op de website van het bedrijf.

Begin 2025 start het innitatief, schrijft retaildetail.be. Consumenten kunnen zich via de Belgische Post Groep Bpost inschrijven voor dronebezorgingen. De drones kunnen enkel pakketjes tot vijf kilogram vervoeren. De testroute is relatief kort. Te weten: binnen de stad Mechelen.

De Belgische start-up is niet de enige die test met drones. E-tailer Amazon heeft Prime Air gelanceerd en test al enkele jaren in Nederland, Groot-Brittannië en Canada. Google's dochteronderneming Alphabet zet ook in op onderzoek naar wereldwijde pakketbezorging via de vliegende robots. Walmart bezorgd al enkele jaren kleine pakketjes binnen de Verenigde Staten via drones.