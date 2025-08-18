Belgische startup BetterPic krijgt investering van 2,5 miljoen euro

Belgisch AI-fotografiebedrijf BetterPic heeft een investering van 2,5 miljoen dollar opgehaald. BetterPic meldt het nieuws in een persbericht.

BetterPic lanceerde anderhalf jaar geleden en biedt twee opties. Het bedrijf biedt AI-gegenereerde professionele portretfoto’s en AI mode fotoshoots. Dit laatste is ondergebracht in het product ‘BetterStudio’. Bij BetterStudio is het mogelijk om echte menselijke modellen te integreren in de AI-fotoshoot. Gebruikers van BetterStudio kunnen dan gebruikt maken van AI-tweelingen van de modellen. Het bedrijf benadrukt dat er strikte juridische en ethische richtlijnen zijn voor het gebruik hiervan.

Het bedrijf heeft met dit aanbod al een jaaromzet van 3 miljoen dollar behaald, aldus het persbericht.

Een van de investeerders uit de financieringsronde is Severine Nijs van modellenagentschap Jackie Lee. “We vervangen geen modellen. We creëren meer toegang voor makers, merken en individuen om deel te nemen aan de mode zonder traditionele poortwachters. Dit alles gebeurt binnen een duidelijk wettelijk kader dat de echte persoon achter elke digitale aanwezigheid beschermt.”

“Het is uiterst zeldzaam om zonder extern kapitaal een omzet van meerdere miljoenen dollars te behalen, en het is een bewijs van onze focus op product-marktfit, duurzame groei en klantgerichtheid”, aldus Ricardo Ghekiere, oprichter en CEO van BetterPic, in het persbericht. “We hebben BetterPic vanaf dag één opgezet om winstgevend te zijn, en met deze investering kunnen we nu onze inspanningen verdubbelen door onze nieuwe B2B-abonnementen uit te breiden, terwijl we de sterke marges en het succes bij onze klanten die we tot nu toe hebben laten zien, behouden.”