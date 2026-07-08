Belgische Trakks overgenomen door Franse branchegenoot i-Run

De Franse keten i-Run, gespecialiseerd in hardloopuitrusting, neemt zijn Belgische tegenhanger Trakks over. Trakks kondigt de strategische overname aan in een bericht op LinkedIn. De stap stelt i-Run, dat al een sterke online aanwezigheid in Europa heeft, in staat om zijn eerste fysieke winkels buiten Frankrijk te openen.

Volgens de zakenkrant L'Echo heeft de Franse hardloopspecialist de zes fysieke winkels en de webshop van de Belgische keten Trakks overgenomen. Financiële details over de transactie zijn niet bekendgemaakt. Het fysieke netwerk van Trakks omvat zes verkooppunten in de volgende gemeenten: Etterbeek, Ukkel, Charleroi, Rocourt, Jambes en Waterloo.

In een LinkedIn-bericht schrijft Christophe Thomas, oprichter van Trakks: “Dit lijkt een ‘eenvoudige’ deal, maar het is veel meer dan dat (...) Na maanden van gesprekken met het management van i-Run, ontdekten we dat we een authentieke en oprechte gemeenschappelijke basis delen. Dit heeft ons verlangen om samen te werken alleen maar versterkt.”

I-Run, opgericht in Frankrijk in 2007, heeft momenteel 24 winkels op zijn thuismarkt. Daarnaast heeft de distributeur een sterke digitale aanwezigheid opgebouwd met e-commerceplatforms in verschillende Europese landen: Frankrijk, België, Spanje, Duitsland, Nederland, Portugal, Oostenrijk en Italië. Deze overname versterkt de positie van i-Run op de Benelux-markt voor sportartikelen aanzienlijk.