Belgische webshops registreerden een vijfde meer transacties in 2019

De Belgische e-commercemarkt groeide in 2019 met 17 procent naar 8,2 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarlijkse E-Commerce Barometer, opgesteld door consultancybureau The House of Marketing en branchevereniging SafeShops.

Het aantal transacties bij Belgische e-tailers bedroeg ruim 85 miljoen, wat neerkomt op een groei van 22 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

De Belgische e-commerce realiseerde in 2019 een omzetstijging van 17 procent naar 8 miljoen euro. Een kwart daarvan is afkomstig van e-tailers in buurlanden, blijkt uit het rapport. Zo vertegenwoordigen Franse consumenten bijna 28 procent van de omzet van de Belgische e-commercemarkt, gevolgd door Nederland met 18 procent, Groot-Brittannië met 10 procent en Duitsland met 7 procent. Per transactie besteden Britse consumenten het meest, namelijk 136 euro. Daarentegen geven Nederlandse consumenten het minst uit, namelijk 81 euro per aankoop.

“Onze cijfers tonen aan dat Belgische webshops één vierde van hun omzet halen bij buitenlandse shoppers,” zegt Greet Dekocker, directeur van SafeShops, over het rapport. “Er bestaat dus wel degelijk een tweerichtingsverkeer: wij kopen in het buitenland, maar buitenlanders vinden ook hun weg naar Belgische webshops. Een zeer positief signaal dat de aantrekkingskracht van Belgische online handelaren bevestigt,” aldus Dekocker.

Het aantal Belgische webshops groeide in 2019 met 21 procent naar een totaal van 29.231. Nog minder dan duizend daarvan vertegenwoordigen 87 van de omzet, blijkt uit het rapport. Daarnaast laten de cijfers zien dat er dagelijks dertien nieuwe Belgische e-tailers bij komen.