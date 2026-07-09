Belt Wear Europe is failliet verklaard

Belt Wear Europe B.V. uit Dongen is op woensdag 8 juli 2026 door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, failliet verklaard. Tot curator is mr. K.E.H. de Klerk benoemd. Dat blijkt uit het insolventieregister.

Het bedrijf was gespecialiseerd in riemen voor dames, heren en kinderen. Daarnaast bood Belt Wear Europe een assortiment kleinlederwaren aan, waaronder portemonnees, kelnerbeurzen (portemonnees voor horecapersoneel) en accessoires voor honden, zo staat vermeld op de officiële website van het bedrijf.

FashionUnited heeft de curator donderdagochtend benaderd voor aanvullende informatie. Dit artikel wordt bijgewerkt zodra een reactie is ontvangen.