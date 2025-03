Benetton: Management zet herstructureringsplan voort

Het merk blaast dit jaar 60 kaarsjes uit en is een van de bekendste Italiaanse merken in het buitenland. Maar gezien de crisissituatie waarin het zich al maanden bevindt, zijn er geen feestelijke modeshows gepland zoals in 2005 voor het 40-jarig jubileum, toen het bedrijf koos voor het Centre Pompidou in Parijs om de belangrijke verjaardag te vieren.

Het bedrijf is momenteel bezig met een ingrijpende reorganisatie die, zoals enkele maanden geleden gemeld door Corriere della Sera, tegen het einde van het jaar zou moeten leiden tot de sluiting van 400 winkels, waarvan ongeveer 200 alleen al in Italië, op een totaal van 3.500 wereldwijd. Tot op heden zijn er meer dan 100 gesloten. De doelstellingen zijn om de verliezen tegen eind 2024 te halveren ten opzichte van 2023, van een verlies van 230 miljoen euro naar ongeveer 110 miljoen. De verliesreductie zet zich voort in 2025, wanneer het verlies vermoedelijk 50 miljoen zal bedragen. Het break-evenpunt zou in 2026 moeten worden bereikt.

Luciano Benetton richtte het bedrijf op in 1965. Credits: Benetton

Overeenkomst bereikt over werktijden in e-commerce en verpakkingsafdelingen

De afgelopen maanden was het management, onder leiding van CEO Claudio Sforza, ook betrokken bij onderhandelingen met de vakbonden. Op 11 februari, zoals blijkt uit de overeenkomst die FashionUnited heeft ingezien, hebben Benetton Group srl en de regionale vakbonden Filctem-Cgil, Femca Cisl en Uiltec Uil, vertegenwoordigd door Massimo Messina, Gianni Boato en Francesca Mazzoli, samen met de ondernemingsraden van de productielocaties in Ponzano Veneto en Castrette di Villorba, in de provincie Treviso, onder andere afgesproken dat Benetton vanaf 1 april 2025 in de verpakkings- en e-commerce afdelingen een werkrooster van 8 uur per dag gedurende vijf dagen per week van maandag tot en met zaterdag zal hanteren (ten opzichte van de huidige 6 om 6).

"Toen de e-commerce van start ging, en vooral met de ontwikkeling ervan, zijn er veel jonge mensen bijgekomen en werden ook uitzendkrachten ingezet met een weinig gestructureerde regeling van de werktijden. Dankzij de overeenkomst zijn we erin geslaagd de diensten te reguleren en ervoor te zorgen dat elke werknemer hier ruim van tevoren van op de hoogte is en werk en privéleven beter kan combineren", legde Gianni Boato, algemeen secretaris van Femca Cisl Belluno Treviso, uit aan FashionUnited. Ook de vertrekregelingen voor wie het bedrijf wil verlaten, zijn verlengd tot 31 december 2025.

Wat betreft de activiteiten in het buitenland, is het bedrijf uit Ponzano Veneto afgelopen december begonnen met de afstoting van de Tunesische activiteiten en is er een dialoog gestart met de Noord-Afrikaanse regering om incentives te garanderen voor wie wil investeren.

De komende maanden zal het ingrijpende herstructureringsplan, waaraan Claudio Sforza en zijn team dagelijks werken, dus worden voortgezet. In mei zullen de cijfers van 2024 beschikbaar zijn en zal het mogelijk zijn om de eerste resultaten van de strategie te evalueren, die in 2026 tot een break-evenpunt zou moeten leiden. Benetton valt onder Edizione, een van de belangrijkste Europese industriële holdings, volledig in handen van de familie Benetton. In 2023 realiseerde Edizione een geconsolideerde omzet van 9,5 miljard euro, waarvan bijna 80 procent buiten Italië.

De lente-/zomercampagne 2025 van United Colors of Benetton

Het bedrijf heeft zojuist de lente-/zomercampagne 2025 van United Colors of Benetton gepresenteerd, genaamd 'Different Together'."Essentiële en kleurrijke kledingstukken. Een witte achtergrond die de rest omvat en harmoniseert. De lente/zomercampagne 2025 van United Colors of Benetton is een expliciete ode aan de archetypen van de merkcommunicatie", aldus een persbericht.

De foto's zijn genomen in de Benetton Studios, de setting van vele campagnes die reclamegeschiedenis hebben geschreven. De fotograaf is Guilherme Vieira, een jonge creatieveling die is opgegroeid in de communicatie-onderzoekslaboratoria van het bedrijf. De styliste is Anna Carraro, een opkomend talent dat in staat is om een authentieke casting en een eigentijdse en normcore stijl te benadrukken, waarbij mode een verlengstuk van het echte leven wordt.

De United Colors of Benetton SS25 campagne. Credits: Benetton

De modellen zijn een bonte mix van leeftijden, etniciteiten, stijlen en verschillende gezichten. Naast topmodel Lea T is er een groep echte mensen, gevonden op straat of in de gangen van het hoofdkantoor in Castrette. "Wat hen allemaal verbindt, is hun houding: bewust, coöperatief, optimistisch, soms ironisch. Different Together, de titel van de campagne, verwijst naar een kernwaarde van de Benetton-cultuur. Een homogene en monochrome wereld is saai. Om samen vooruit te komen, is het essentieel om onze verschillen te erkennen en te vieren", vervolgt het persbericht.