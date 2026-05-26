Benetton: omzetdaling van 13 procent, verlies verkleind met ruim 65 procent

Het herstelplan van Benetton werpt zijn vruchten af. Het bedrijf, onder leiding van CEO Claudio Sforza, sluit 2025 af met een verkleining van het verlies van ruim 65 procent.

Na zijn benoeming in juni 2024, startte Sforza direct een herstel- en rationalisatieplan voor het bedrijf en het distributienetwerk. Na de reorganisatie telt het verkoopnetwerk van het bedrijf, opgericht door Luciano Benetton in 1965, circa 2.700 verkooppunten wereldwijd. Het merk is aanwezig in 80 landen.

Benetton Group sluit 2025 af met een omzet van bijna 800 miljoen euro

Daarnaast is de herstructurering van de corporate governance, operationeel vanaf januari 2026, afgerond. Het doel is een verhoging van de efficiëntie en bestuurlijke transparantie, de valorisatie van activa en het creëren van voorwaarden voor gerichte industriële partnerschappen.

Benetton Group rationaliseerde zijn directe en indirecte distributienetwerk. Het bedrijf sluit 2025 af met een omzet van bijna 800 miljoen euro, een daling ten opzichte van de circa 915 miljoen in het voorgaande jaar.

De netto financiële positie, inclusief de effecten van de toepassing van IFRS 16, verbetert met circa 100 miljoen euro, van 411 miljoen euro in 2024 naar 313 miljoen euro in 2025. De verliezen, die in 2023 230 miljoen bedroegen, zijn in 2024 meer dan gehalveerd tot iets minder dan 100 miljoen euro. Eind 2025 zijn deze verder gereduceerd met ruim 65 procent, tot circa 33 miljoen.

De eerste industriële samenwerking, aangekondigd in de afgelopen weken, is die met Poste Italiane. Deze werd mogelijk gemaakt door de institutionele relatie met Edizione. De strategische overeenkomst omvat de toetreding van Poste Logistics, een dochteronderneming van de Poste Italiane groep gespecialiseerd in geïntegreerde logistiek, tot het kapitaal van Benetton Logistics, een spin-off van Benetton Group.

Zo ontstaat een nieuwe joint venture, genaamd “Logistic 360” (51 procent Poste Italiane, 49 procent Benetton Group). De kern van de overeenkomst is de versterking en valorisatie van de hub in Castrette di Villorba, in de provincie Treviso. Het doel is om deze te transformeren tot een nationaal en internationaal referentiecentrum, dat ook openstaat voor nieuwe productsectoren. De samenwerking tussen Poste Italiane en Benetton Group heeft als doel de operationele capaciteit van de infrastructuur aanzienlijk te vergroten. Deze kan nu al 30 miljoen kledingstukken verwerken op een totale oppervlakte van circa 400.000 vierkante meter. Hiervan is 100.000 vierkante meter uitgerust met de nieuwste generatie geautomatiseerde systemen. Het distributiecentrum kan tot 45.000 pakketten per dag verwerken en beschikt over een vloot robots die de opslag en het picken voor e-commerce optimaliseren.

Binnen de supply chain is een rationalisatieplan voor productielocaties gestart

Het operationele model voor productbeheer en inkoop is herzien. Het doel is de ontwikkelings- en productietijden van de collecties te verkorten.

Een gerichte ingreep om het bedrijf reactiever en concurrerender te maken, zodat het zich snel kan aanpassen aan markttrends en consumentenbehoeften. Binnen de supply chain is een uitgebreid plan gestart voor de rationalisatie van directe productielocaties. De focus ligt op een inkoopstrategie die de kosten aanzienlijk kan beïnvloeden, met behulp van een netwerk van gespecialiseerde, hoogwaardige leveranciers.

De herlancering van Benetton omvat ook aandacht voor het product. De evolutie van het merk is met name gericht op het versterken van de dialoog met nieuwe generaties. Dit gebeurt door de eigen roots te benadrukken met een eigentijdse blik. Het bedrijf heeft in dit kader een reeks eerste ontwikkelingsinitiatieven gelanceerd. Een voorbeeld is de samenwerking met Netflix, die heeft geleid tot collecties geïnspireerd op iconische content en titels van het platform, zoals de serie Stranger Things. Een ander initiatief is de herlancering van Jean's West, een merk uit 1974 dat verbonden is met denim en de western-esthetiek, middels een nieuwe collectie.

Claudio Sforza Credits: Benetton Group