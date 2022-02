Benetton stapt de metaverse in

United Colors of Benetton is het volgende merk dat de metaverse in stapt. Het merk opent namelijk een winkel in de metaverse en past hier zelfs de fysieke winkel aan de Corso Vittorio Emanuele in Milaan op aan, zo blijkt uit een persbericht.

De winkel in de metaverse zal binnen enkele weken open gaan, zo blijkt uit het statement. Bezoekers kunnen geen kleding kopen, maar er zullen diverse gaming ervaringen zijn waardoor ze QR-codes kunnen verzamelen. Deze QR-codes kunnen gebruikt worden bij het doen van aankopen in de fysieke winkels van Benetton. "Op deze manier creëert het merk een extra verbindingspunt met de consument, waardoor de omnichannel strategie versterkt wordt." De online 'winkel' van Benetton zal hetzelfde uiterlijk hebben als de winkel aan de Corso Vittorio Emanuele in Milaan de aankomende weken. De winkel heeft een nieuwe look gekregen die volledig roze is.

"We zijn een van de eerste merken die experimenteren met een verdeeld omnichannel model, een waarbij een circulaire relatie wordt gebouwd tussen de fysieke wereld en de metaverse," aldus Antonio Patrissi, Chief Digital Officer van de Benetton Group, in het persbericht. "Het doel is om een dimensionele link tussen het heden en de toekomst, het echte en het virtuele, te bieden door middel van een merkervaring die meeslepend is en boven alles past bij de taal van jonge mensen."

De speciale make-over die de winkel aan de Corso Vittorio Emanuele-winkel heeft gekregen zal vier weken lang behouden blijven.

