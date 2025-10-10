Benetton werkt aan nieuwe bedrijfsstructuur die in januari ingaat

Zoals eerder aangekondigd, richt Benetton Group zich op een herlancering door middel van kostenbesparingen, reorganisatie en optimalisatie.

In dit kader werkt het bedrijf aan de oprichting van nieuwe bedrijfsonderdelen, gericht op specifieke bedrijfsactiviteiten.

Volgens de Italiaanse krant MF van donderdag zijn er zeven nieuwe bedrijven, allemaal gevestigd in Castrette. Dit zijn onder andere Retail Omnia Network en Property 347. Onder de eerste vallen vrijwel alle eigen Benetton-winkels in Italië en de buitenlandse winkels die door de verschillende filialen worden beheerd. De retailactiviteiten in Turkije, India, Korea en Japan blijven onder Benetton Group, vervolgt de Milanese krant. Onder Property 347 vallen Villa Minelli, Fabrica en ander vastgoed en terreinen tussen Ponzano Veneto en Villorba. Benetton Group wordt een coördinerende holding en behoudt de functies van financieel management, juridische zaken en audit.

De andere nieuwe bedrijven zijn Green 347 voor het merkbeheer, Benetton Operations, Benetton Distribution, Benetton Logistics en Benetton E-Commerce.

E-commerce is een van de pijlers van het strategische plan van het bedrijf, ontwikkeld door CEO Claudio Sforza, zoals FashionUnited in juli meldde.

In detail werkt het bedrijf aan de herlancering van het merk en de versterking van de digitale kanalen. Daarnaast richt het zich op het herwinnen van concurrentievermogen door de kosten van het eindproduct te verlagen, met behoud van kwaliteit. Ook de rationalisatie van het distributie- en commerciële netwerk, de efficiëntie van processen en organisatie, en de verlaging van de algemene kosten staan op de agenda.

Het bedrijf heeft een herstructureringsplan opgesteld dat heeft geleid tot de sluiting van 500 winkels wereldwijd. Vandaag de dag zijn er in totaal 3.000 verkooppunten.