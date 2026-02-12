Bensimon krijgt surseance van betaling

Voor het merk Bensimon is op 23 januari 2026 surseance van betaling uitgesproken. Dit nieuws is bevestigd door de Ondernemingsrechtbank van Parijs.

De afgelopen seizoenen was er juist sprake van een herlancering door de directie van het Franse merk: een nieuwe Parijse flagshipstore, een samenwerking met gigant Zara en diverse capsulecollecties. In 2025 sprak een persbericht ook over een ‘herziening van de collecties voor een terugkeer naar de essentie van het merk’. De moeilijkheden bleven desondanks bestaan voor dit toonaangevende Franse modemerk, dat vorig jaar zijn 45-jarig bestaan vierde.

Bensimon voegt zich bij een al lange lijst van bedrijven in de kledingsector met gerechtelijke procedures. In 2026 behoren Jott, de IDKIDS-groep (Okaïdi) en Balibaris tot de meest recente merken die surseance van betaling hebben gekregen.